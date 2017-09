P U B L I C





"…. Junto a aguas de reposo nos conducirá" (Salmo 23:2) En Estambul, Turquía, en la pequeña localidad de Gevas, en el 2005, una oveja que pastaba junto a otras, salió por un sendero hacia el despeñadero, y casi 1500 mas la siguieron, murieron alrededor de un tercio del rebaño, debido a que las otras se lanzaron sobre el "colchón de lana" que se formó por las muertas, las ovejas al no saber que camino tomar, siguieron inconcientemente a las demás. No puede haber mejor descripción grafica que las ovejas para compararla o ilustrarla con nuestra necesidad de encontrar un líder confiable. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en el hoyo. (Mateo 15:14) El profeta Isaías (en 53:6) escribió que todos somos como ovejas, tendemos lamentablemente a ir por donde queremos sin ver los peligros, no obstante precisamos desesperadamente la guía segura de un pastor. El salmo 23 describe la confiabilidad de nuestro buen Pastor; a) nos cuida, b) suple nuestras necesidades físicas, c) nos muestra como vivir una vida santa, d) nos restaura, consuela, sana, y bendice abundantemente y no nos abandona jamás. Que consolador es saber que Dios nos guía con delicadeza, pero también, con firmeza, lo hace a través de la guía del Espíritu Santo, la lectura de su palabra y la oración. Dios es el único líder confiable que necesitamos. Como un reconocimiento de nuestra dependencia del Señor, podemos afirmar con el salmista "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús, el cordero que murió para salvarnos, es el pastor que vive para guiarnos por el camino correcto. No pierdan la esperanza, porque a veces pedimos algo que no se nos concede rápidamente. Sepamos confiar y esperar en Dios, porque El nos permitirá ver hecho realidad un suceso mayor del que esperábamos. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Dios nos conduce”

Por Mirta Dappiano

