Villa Dálmine tuvo un sólido debut y comenzó con el pie derecho Luego de su experiencia en Primera, el volante volvió a Villa Dálmine y abrió el camino de la victoria con su 30º gol con la camiseta Violeta. Un aura especial rodea a Renso Pérez en Campana. Llegó por primera vez en 2012 para convertirse en pieza fundamental del equipo de Walter Nicolás Otta que llevó a Villa Dálmine a la Primera B Metropolitana. Luego, por sus goles y su gran rendimiento en esa categoría, Ferro lo incorporó a sus filas y le abrió la puerta del Nacional B. Pero no tuvo la continuidad esperada en Caballito y regresó en 2014. Seis meses después, tras jugar todos los minutos de aquel Torneo de Transición, celebraba el ascenso al Nacional B en Ezeiza. Y en la segunda categoría del fútbol argentino siguió cosechando goles y buenos resultados: marcó 5 para el sexto puesto del campeonato 2015 y agregó otros 8 a su cuenta durante el Transición 2016 en el que el Violeta finalizó en el 5º puesto. Por eso, su salto a Primera División fue lógico. Sergio Rondina lo sumó a Arsenal y tras cumplir con la adaptación a la máxima categoría, Renso logró encontrar continuidad y regularidad en el equipo de Sarandí. Pero no pudo arreglar condiciones para seguir en Primera División y volvió al Violeta, donde todavía tiene un año más de contrato. Así, ayer se reencontró con un público que lo ha adoptado como propio. Y que le brinda su cariño constantemente. De hecho, después que Villa Dálmine saltó al campo de juego con él a la cabeza, uno de los primeros cánticos que bajó desde la tribuna Frattini fue: "Olé, olé, olé, Renso, Renso…". El capitán respondió con un saludo de agradecimiento: "El cariño y el recibimiento de la gente me pone muy feliz y me da mucha fuerza para seguir trabajando. Es muy lindo sentirse querido en un club como éste", contó después. Pero al regreso le faltaba más todavía. Porque iban 32 minutos del primer tiempo cuando Nicolás Sánchez puso a correr a Pablo Burzio por izquierda. Por el otro sector, como si nunca se hubiera ido, Renso empezó a remontar la cancha por derecha. Y entonces, cuando el centro bajo de Burzio cruzó toda el área, allí estaba el oriundo de Bolívar para empujar la pelota al fondo de la red con la zurda, eligiendo el primer palo ante el cierre de un defensor que le bloqueaba el otro sector. "Pensé que no llegaba, pero por suerte la pelota sobró a todos y pude empujarla, aunque con algo de suspenso", explicó en referencia al rebote en el caño izquierdo de Hilario Navarro. De allí salió directo al codo de la tribuna de Av. Mitre para celebrar. "La verdad es que no me acordaba cómo festejar. En Arsenal apenas convertí un gol y llevaba tiempo sin marcar". Y tras la conquista, cuando regresaba al círculo central, se besó la camiseta en agradecimiento al "Olé, olé, olé, Renso, Renso…" que volvió a escucharse en todo el estadio. "Hacer un gol con la camiseta de Villa Dálmine vale doble para mí, pero estoy contento también por mis compañeros y por el grupo por el partido que se hizo", aseguró. Fue su gol número 30 en 164 partidos con la camiseta Violeta. Cifras que marcan la continuidad que Renso ha tenido en Campana y también su capacidad para llegar al área rival. Por eso, De la Riva no dudó cuando supo que existía la posibilidad de su regreso: "Uno no vuelve con el puesto ganado y sabe que tiene que laburar día a día. No conocía a Felipe de antes, solo de haberlo enfrentado. Pero estamos haciendo las cosas muy bien y se armó un grupo nuevo, de buenos jugadores y, sobre todo, de muy buena gente", afirmó en el cierre de su contacto con la prensa, en una tarde en la que todo salió redondo en Mitre y Puccini. No podía ser de otra manera: Renso estaba otra vez en casa.

CON SENTIDO DE PERTENENCIA. “HACER UN GOL CON LA CAMISETA DE VILLA DÁLMINE VALE DOBLE PARA MÍ", CONTO RENSO LUEGO DE LA VICTORIA SOBRE BOCA UNIDOS.

#Imágenes | Renso Pérez (@Renso87) inició su tercer ciclo en el club, donde lleva disputados 164 partidos. ¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/vDCjpuFoZa — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de septiembre de 2017 #Imágenes | La secuencia del 1-0: desborde y centro de Pablo Burzio, rebote en el área y la aparición de Renso Pérez para convertir. pic.twitter.com/Soow2y55aS — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de septiembre de 2017 #FútbolProfesional | GANÓ VILLA DÁLMINE!!! Con goles de Renso Pérez y Pablo Burzio venció 2-0 a @ClubBocaUnidos. #VamosViola. pic.twitter.com/e5X6jLHxl1 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de septiembre de 2017

Villa Dálmine: Renso, el regreso soñado

