Enfrentan a Godoy Cruz y San Martín (SJ). Ayer ganó San Lorenzo y perdió Independiente. En la continuidad de la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol hoy se disputarán cinco encuentros, entre los que se destacan la presencia de Boca, River y Racing. El cronograma de este domingo incluye los siguientes cotejos: Talleres vs Vélez Sarsfield (11.05), Atlético Tucumán vs Chacarita (14.05), Banfield vs Racing Club (16.05), Boca Juniors vs Godoy Cruz (18.05) y San Martín de San Juan vs River Plate (20.05). En tanto, ayer, San Lorenzo (sin Blandi ni Mercier) logró su primera victoria al derrotar 1-0 a Arsenal como local. Mientras que en tiempo de descuento, con un penal convertido por Germán Denis, Lanús superó a Independiente en Avellaneda. También jugaron: Defensa y Justicia 1-3 Unión; Argentinos 1-2 Belgrano; y Newells 2-0 Olimpo. El viernes: Tigre 1-3 Patronato; y Colón 0-0 Estudiantes. Esta tercera fecha de la Superliga se cerrará el lunes con dos partidos: Gimnasia (LP) vs Huracán (19.05) y Temperley vs Rosario Central (21.05).

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @SeccionCiudad

Pronóstico de River y boca de la 3ª fecha de la Superliga Argentina 2017/18 I RiverLateTV - https://t.co/cjZpJWwyPX #RiverPlate — Revolución 4Gallardo (@ElCultivetaCARP) 17 de septiembre de 2017

Superliga: Hoy juegan Boca y River

