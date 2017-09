La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/sep/2017 Rincón Tuerca









Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Singapur durante este fin de semana. Televisa Fox Sport. CONFIRMAR: Aunque el auto está terminado aún no está confirmado si van a la próxima carrera de los chasis del Regional los hermanos Fontanot lo están definiendo por estos días con el producto que cuenta con la motorización de Tártara. TRIUNFO: Luego de una carrera interesante en el kartódromo de Zárate en la Categoría Kart Plus el campanense Franco Rodrigues se quedó con el triunfo y puntos importantes para el campeonato con la motorización de Rubén Alfonso y el asesoramiento de manejo por parte de su padre. HERMANOS: En la cena de los ochenta años del TC organizado por el Club del Prime Automóvil se vieron los hermanos Bijarra que se mostraron muy bien entrenados para el trámite gastronómico donde tuvieron tiempo para hablar, tomar, comer y contar sus andanzas como pilotos de autos de carrera y karting. Tanto Leonel como Leandro a la hora de contar sus carreras corridas fueron buenos pilotos a la hora de manejar. Mirá vos!! GANADORES: La Categoría Kart Plus viene de realizar su gran premio con pilotos invitados en el kartódromo de Zárate donde en las finales de los titulares los ganadores fueron: Potenciada: Franco Rodrigues. Master A: Gastón Gasperini, Master B: Marcelo Ferrand. Promocional: Angelo Lugleg. Pre Juniors: Martín Córdoba. Juniors: Gonzalo Lischeppi. Cajero menores: Stefano Torreta y Cajero Mayor: Sebastian Colombo. GANADORES II: En cuanto a las finales de los pilotos invitados los ganadores fueron Pre Juniors y Juniors Jeremías Scialchi, Cajero Menores Santiago Palavicini, Cajero Mayores: Jonathan Beldinelli. Master A: Facundo Crosta, Master B y Potenciada: Daniel del Bianco. TOPE RACE: La categoría llega al autódromo de General Roca en la búsqueda de otra carrera del Campeonato en este fin de semana. Televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa "Carburado". LOGRAR: Luego de la última carrera se trabajó en el auto de Sergio Yacobe para mejorar el chasis y este propósito se pudo lograr ya que en el equipo creen que en la próxima de los chasis del Regional serán los competitivos que el representante de Zárate desea para seguir en la pelea del campeonato. SUEÑO: Los hermanos Sfredo concretaron un sueño al poder juntos en un karting días atrás en la categoría Kart Plus correr una carrera con papá Pablo como asesor del equipo ante sus conocimientos tras haber ganado un campeonato en su momento. CONFORME: Y parece que los chicos anduvieron bien en la Clase Master A donde Federico terminó décimo y Alejandro llegó tercero haciendo podio lo que dejó conforme a todo el grupo familiar y se sumaron puntos para el campeonato. INTENTAR: El ex campeón de Alma decidió tomarse unas merecidas vacaciones y emprendió rumbo a Ushuaia donde junto a su hijo el objetivo era demostrar sus conocimientos a la hora de esquiar en la nieve donde Guillermo Clerici intentó mostrar su experiencia pero algo falló porque el muchacho se cayó, se golpeó, se quebró una muñeca y debió regresar dos días antes. PARTICIPAR: Finalmente basado en lo publicado la semana anterior el propio piloto Mariano Raina dejó establecido en el seno de sus amigos y en el propio equipo que no estará participando en las dos últimas carreras del año en el Turismo Pista con ninguno de los dos autos en ninguna competencia. En principio todo quedará para resolver el año próximo. Cambia todo cambia!! CONTENTO: En su visita a la cena de los ochenta años del TC realizado en nuestra ciudad Miguel Herceg se mostró muy contento cuando se pudo sacar una foto con Ariel Barletta aquel campeón que perdura aún el recuerdo de todos los fierreros de nuestra zona. CORTESIA: La amabilidad y la cortesía le jugó en contra al canoso dirigente del Club del Automóvil cuando se acercó a Don Herceg y preguntó por la ausencia de Josefina su señora esposa a la cena lo cual Don Miguel explicó que lamentablemente falleció hace un tiempo. El dirigente quedó duro como una roca. MX DEL NORTE: Esta categoría de motocross enduro estará desarrollando durante este fin de semana otra fecha del campeonato en el circuito "Al Límite" en a vecina ciudad de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. AUSENTE: Ante un estudio realizado por médicos se determinó que no era conveniente que corra este fin de semana en motocross lo que llevó al representante de Zárate Diego Lacognata estar ausente de la competencia. La medida está basada que ante algún golpe recibido en su cuerpo aún no está al cien por cien para correr en la alta competencia. SEPTIMO: Tras el paso por el autódromo capitalino por parte del Turismo Zonal Pista en la clase Tres el campanense Daniel Vidal clasificó décimo , llegó décimo cuarto en la serie para en la final arribar séptimo con el auto que prepara Dante Tamburini. CUMPLEAÑOS: Días atrás cumplieron 24 años al servicio de sus clientes los hermanos Carfagno que tanto colaboran además con los pilotos de nuestra zona. Vaya nuestros saludos a Diego y Bernardo por esta exitosa trayectoria en el rubro de embragues y frenos. ROTURA: Retomando la carrera de Daniel Vidal en el autódromo capitalino la misma se desarrolló bajo una lluvia permanente durante toda la final y cuando el piloto local se posesionaba para estar en el podio la rotura del limpia parabrisa lo obligó a retomarse con la sola posibilidad de poder llegar. TOPE RACE SERIES: La categoría visita el autódromo de General Roca durante este fin de semana por otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". RECUERDO: Aún perdura en el recuerdo del piloto el mal momento vivido con su motorista en la carrera del karting realizada en Zárate cuando la discusión subió de tono tras la serie. Por el momento siguen estando juntos y volvió la calma al taller. ALQUILAR: Bruno Aleotti sigue teniendo en su taller el Falcon listo para correr en el TC Pista Mouras para alquilar con atención en pista, contando además con dos fórmulas para la categoría APAP nueva generación. ROMPER: El personaje decidió sumarse con su cupecita a la última caravana que llegó a Campana desde San Martín y como suele sucederse una vez más se le rompió y debieron traerlo de tiro a Osvaldo Galo para llegar a nuestra ciudad. Nueva rotura y van... ENCUENTRO: En la ciudad de Los Cardales se está llevando adelante en el día de hoy el encuentro de autos clásicos y antiguos en la Plaza Mitre donde se estipula en cuatroscientos autos de diferentes clubes que serán de la partida de tal emprendimiento con entrada libre y gratuita para el público desde las 10 hs. A.L.M.A: La categoría está realizando durante este fin de semana otra carrera del calendario en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. VICTORIA: Tras la última carrera en el kartódromo de Zárate el piloto local Gastón Gasperini en la Clase Master A de la categoría Kart Plus se alzó con la victoria sumando puntos para seguir liderando el campeonato, donde se va posicionando al piloto a vencer en esta temporada. ELECCIONES: Tras las elecciones desarrolladas días atrás en la categoría Alma Martín Santoro es el flamante presidente que ahora tendrá a su cargo los destinos de la Asociación Libres Agrupados por el lapso de dos años. De esta manera se cumple el ciclo que lo tuvo a Omar Di Doménico ocupando ese lugar. TOPE RACE JUNIORS: En el autódromo de General Roca la categoría encara otra carrera de campeonato con su habitual parque de autos este fin de semana donde Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". INGRESO: Los dirigentes del Rally Federal confirmaron para el próximo 15 de octubre la carrera en la ciudad de Chivilcoy que marcará el ingreso a las tres últimas competencias del calendario. INVITAN: Daniel Del Bianco tras las dos carreras ganadas en la última fecha de la categoría Kart Plus tras mostrarse contento aseguró que intención es seguir participando en la categoría P.A.K.O. pero cada vez que lo invitan a correr estará presente porque es lo que más le gusta. SOLO: Todo hace pensar que en este nuevo viaje al viejo mundo por parte de Silvestre Gallo premiado una vez más por la terminal Yokohama por lograr ser quienes más cubiertas venden en nuestro país es casi seguro que el canoso piloto lo haga solo en forma personal y sin compañía. Y la flaca? ASADORES: Sin duda que "Panchito" Hernandez y Sergio Murillo demostraron lo buen asador que son al cocinar para casi doscientas personas y no hubo ni una queda. Parece que los muchos tienen su futuro asegurado para estos emprendimientos gastronómicos de acá al futuro. TC REGIONAL: Nueva incursión de la categoría durante este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REUNION: Los dirigentes del auto moto club Baradero van a charlar con los flamantes dirigentes de la categoría Alma para llegar a un acuerdo y volver a recuperar alguna fecha del calendario. P.A.K.O.: En el kartódromo capitalino vuelven a la actividad este fin de semana con su habitual parque de máquinas donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. TURISMO NACIONAL: La mas federal de todas las categorías está llevando adelante otra competencia del presente campeonato este fin de semana en el autódromo de Viedman con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". SERA CIERTO?: Que la Dodge con la cual desarrolló gran parte de su propuesta en el TC Pista ahora está a la venta en una agencia de Pilar?

