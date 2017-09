La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/sep/2017 Se entregó el donativo de alimentos reunido por la 10K Tenaris







Los 7 mil alimentos no perecederos fueron entregados por empleados de la empresa a cuatro entidades de bien público de Campana y Zárate. Los 7 mil alimentos no perecederos reunidos durante el proceso de inscripción a la 10K Tenaris fueron entregados en partes iguales a las entidades de bien público beneficiarias. Empleados de Tenaris acompañaron la entrega del donativo a la Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia" y Merendero "Panza Llena Corazón Contento" de Campana, y a los comedores "Club Malvicino" y "Proyecto Ruge" de Zárate. "Tenemos 60 chicos inscriptos en planilla, aunque a veces somos más porque vienen las mamás a comer. Veníamos funcionando solo los martes porque estábamos escasos de mercadería, así que esto es una gran bendición", afirmó Isabel Plattner, una de las encargadas del Comedor "Club Malvicino". La Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia" ofrece talleres formativos y escuela de fútbol para alrededor de 70 chicos, casi todos de los barrios Villanueva, Las Acacias y Los Nogales de Campana. "Nosotros funcionamos de lunes a viernes dando una merienda reforzada. Pero el donativo nos viene muy bien también porque tenemos una demanda importante de las familias: las ayudamos preparando bolsas para que los nenes se lleven a su casa", contó Laura García, vicepresidenta de la institución. Lo mismo hacen en "Panza Llena Corazón Contento". Gracia Borghi, una de sus coordinadoras, señaló que no solo dan la merienda a entre 50 y 80 chicos del barrio Dignidad de lunes a viernes, sino que "asisten las necesidades de sus familias armando canastas para ser repartidas", una tarea que llevan adelante cada vez que reciben una donación de alimentos similar. En el barrio La Ilusión de Zárate el comedor "Proyecto Ruge" abre sus puertas solo los sábados, aunque el objetivo de Marcelo Silva, su coordinador, es hacerlo todos los días. "Queremos agradecerle a todo el equipo de Tenaris por habernos elegido una vez más", expresó. El gerente de Desarrollo Social de Tenaris, Luis Grieco, destacó el doble carácter de la competencia porque "contribuye al cuidado de la salud y enaltece la solidaridad" de sus atletas. "Que el donativo aumente año a año habla a las claras de la solidaridad de los vecinos de Campana y Zárate", remarcó.

Empleados de Tenaris acompañaron la entrega del donativo a la Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia" en el barrio Los Nogales

