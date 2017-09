La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/sep/2017 Primera D:

FESTEJO CON DEDICATORIA. EL VOLANTE PABLO SOSA LIQUIDÓ EL PARTIDO: ANOTÓ EL 3-0 A LOS 12 DEL SEGUNDO TIEMPO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA). LAMADRID, ÚNICO LÍDER El Carcelero ganó 1-0 los tres partidos que jugó. Como escolta quedó Liniers, mientras que Puerto Nuevo aparece hoy en el tercer lugar. Con tres victorias en tres presentaciones, todas por 1-0, Lamadrid es el único líder de la Primera D. Mientras que en segundo lugar quedó Liniers, luego de vencer a Real Pilar. Los resultados hasta el momento son: Lamadrid 1-0 Argentino (R); Liniers 1-0 Real Pilar; Puerto Nuevo 3-0 Deportivo Paraguayo; Juventud Unida 0-0 Centro Español: Lugano 2-1 Claypole; Argentino (M) 1-1 Central Ballester. La fecha se cierra hoy con: Victoriano Arenas vs Atlas y Muñiz vs Yupanqui.

LAMADRID, ÚNICO LÍDER

El Auriazul superó 3-0 como local al elenco Guaraní con goles de Águila, Díaz y Sosa. En la próxima fecha recibe al líder Lamadrid. A pesar que no había podido ganar en las primeras dos fechas, los empates ante Central Ballester y Yupanqui le habían dejado buenas sensaciones a Puerto Nuevo. Por el rendimiento colectivo y también el de sus individualidaes. Y porque según contaba su DT Carlos Hernández, no habían podido hacer mucho fútbol durante la pretemporada. Entonces, el entrenador creía que el equipo se iba a desarrollar con el correr de los primeros partidos. Y las primeras impresiones fueron positivas. Por eso, el triunfo 3-0 que el Auriazul consiguió el domingo ante Deportivo Paraguayo sirvió para ratificar ese camino de crecimiento, para darle mayor valor a esos dos empates iniciales y también para sumar puntos interesantes en este arranque del campeonato de la Primera D que lo empieza a mostrar como un protagonista a tener en cuenta. De hecho, cuando sólo restan dos encuentros para completar la tercera fecha, el conjunto de nuestra ciudad se ubica hoy en el tercer lugar de la tabla de posiciones, a cuatro puntos del líder Lamadrid (ganó los tres que jugó), que será justamente su próximo rival, posiblemente el sábado en Campana. Con ese panorama por delante, el triunfo sobre Paraguayo cobra todavía más valor para el Auriazul, que afrontará este desafío con otra tranquilidad, aunque, claro está, con el desafío de medir fuerzas ante el equipo más sólido en este arranque de campeonato (el Carcelero no recibió goles todavía). EL PARTIDO El domingo ante Deportivo Paraguayo, los dirigidos por "Bocha" Hernández tuvieron que trabajar el encuentro, sobre todo en la mitad de la cancha, donde Maximiliano Díaz y Michel Bustamante trataban de adueñarse del balón y conducir al equipo ofensivamente. Sin embargo, el estado del terreno de juego y la lucha que ofreció el elenco Guaraní complicaban esas intenciones. Por eso, el punto de inflexión fue, sin dudas, el penal y la expulsión que llegaron a los 35 minutos de juego. Una mano infantil de Facundo Ledesma le dio una chance inmejorable al Auriazul y, mientras Germán Águila se preparaba pára hacerse cargo de la ejecución, el delantero Peralta Cabrera agredió a Raúl Colombo y se ganó la roja. Así, cuando Águila convirtió desde los doce pasos, Puerto Nuevo no sólo ganaba, sino que además ya contaba con un hombre de más. Encima, cuatro minutos después, Maximiliano Díaz anticipó un córner ejecutado por Pablo Sosa y estableció el 2-0, lo que significó un mazazo para la visita. Con esa realidad se fueron al descanso. Y desde esas ventajas, el conjunto de nuestra ciudad dispuso de un escenario muy favorable en el segundo tiempo. Porque mientras Paraguayo era pura impotencia, el Auriazul empezó a contar con situaciones claras para aumentar el marcador, lo que lograría a los 12 minutos por intermedio de Pablo Sosa, luego de la cesión del ingresado Octavio Ábalos. Puerto Nuevo no aflojó con el 3-0 y pudo haber redondeado una goleada mucho más amplia de no ser por la falta de efectividad y, sobre todo, por la gran actuación del arquero Nicolás Quaranta. Entonces, con la victoria asegurada, lo más importante del tramo final fue el regreso de Orlando "Pampa" Sosa, quien a los 22 minutos reemplazó al juvenil Águila y demostró que, a sus 39 años, tiene el físico y la actitud necesaria para ser una alternativa para Hernández al momento de pensar y trabajar los partidos. Por eso, el cierre fue a pura sonrisas en el estadio Carlos Vallejos, que ahora espera ni más ni menos que por Lamadrid, equipo que ganó sus tres partidos y todavía no ha recibido goles en esta temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Alexis Merlo, Gustavo Roldán, Octavio Ábalos, Joaquín Montiel, Walter Ibarra y Orlando Sosa. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Nicolás Quaranta; Joan Manuel Larroude, Julián Morales, Osmar Martínez Espinoza y Miguel Orquera; Claudio Saieva, Facundo Ledesma, Víctor López, Rodrigo Crupi; Daniel Costas y Julio Peralta Cabrera. DT: Ramiro Miguez. SUPLENTES: Sebastián Moschini, Carlos González, Nicolás Ruiz, Brian Contreras, Marcos Robles, Matías Leguizamón y Juan Ignacio Ghiglione. GOLES: PT 38m Germán Águila –penal- (PN) y 42m Maximiliano Díaz (PN). ST 12m Pablo Sosa (PN). CAMBIOS: ST Ábalos x Rodríguez (PN), 16m Robles x López (DP); 20m Ghiglione x Costas (DP); 22m O. Sosa x Águila; 27m Leguizamón x Orquera (DP); y 32m Merlo x Redondo (PN). AMONESTADOS: Díaz (PN); Ghiglione (DP). EXPULSADO: PT 36m Julio Peralta Cabrera (DP). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Sebastián Martínez. ASISTENTES: Lautaro Romero y Carla López.

El festejo de Rodríguez, Macintyre, Aguila y Robles con Maxi Díaz (foto Andrés Rajoy Riva).





MARCA, JUEGO Y GOL. MAXIMILIANO DÍAZ CUMPLIÓ Y ANOTÓ EL SEGUNDO GOL AURIAZUL (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA).





21,5 AÑOS. EL 11 TITULAR DE PUERTO NUEVO ANTE PARAGUAYO TUVO ESE PROMEDIO DE EDAD. EL MAYOR FUE RAÚL COLOMBO, DE 24 AÑOS; MIENTRAS QUE EL MÁS JOVEN ERA GERMÁN ÁGUILA, QUIEN CUMPLIÓ 19 EN ABRIL PASADO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA).





UN TRACTOR POR DERECHA. EL LATERAL TADEO MACINTYRE, EN UNA PROYECCIÓN OFENSIVA DURANTE EL PRIMER TIEMPO FRENTE A PARAGUAYO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA). PRIMERA D

Primera D:

Puerto Nuevo goleó a Paraguayo y ratificó sus buenas sensaciones

