La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/sep/2017 DT de Villa Dálmine:

QUILMES IGUALÓ EN JUNÍN Quilmes, próximo rival de Villa Dálmine, empató anoche sin goles en su visita a Sarmiento de Junín en el partido que cerró la programación de la primera fecha del Nacional B (quedó postergado Deportivo Riestra vs Mitre de Santiago del Estero). Los resultados que dejó esta primera jornada fueron los siguientes: Los Andes 0-0 Deportivo Morón; Gimnasia (J) 0-2 Atlético Rafaela; San Martín (T) 1-0 Ferro Carril Oeste; Villa Dálmine 2-0 Boca Unidos; Almagro 0-1 Brown (A); Estudiantes (SL) 2-0 All Boys; Santamarina 1-2 Aldosivi; Juventud Unida (G) 1-0 Flandria; Nueva Chicago 1-1 Independiente Rivadavia; Instituto 1-0 Guillermo Brown (PM); Sarmiento (J) 0-0 Quilmes. Libre: Agropecuario. La próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Mitre vs Estudiantes (SL); Atlético Rafaela vs Los Andes; Deportivo Morón vs Deportivo Riestra; Independiente Rivadavia vs San Martín (T); Quilmes vs Villa Dálmine; Brown (A) vs Instituto; All Boys vs Santamarina; Flandria vs Agropecuario; Boca Unidos vs Gimnasia (J); Guillermo Brown (PM) vs Juventud Unida (G); Ferro Carril Oeste vs Almagro; y Aldosivi vs Nueva Chicago. Libre: Sarmiento (J). El entrenador de Villa Dálmine se mostró contento, pero cauteloso tras la victoria sobre Boca Unidos. Señaló que a esta nueva formación Violeta le falta rodaje para "agarrar ritmo futbolístico" y que la idea es "ser un equipo de propuesta". "El fútbol es siempre el próximo partido". Con esa definición, Felipe De la Riva deja clara su posición al momento de analizar cada compromiso. Y por eso no se dejó ganar por el optimismo que brindó la actuación de su Villa Dálmine en el debut frente a Boca Unidos. "Es bueno comenzar ganando porque nos pone contento y nos ayuda para trabajar, pero queda mucho por delante y el equipo necesita partidos. Tenemos un plantel con buenos jugadores, pero con muchos chicos que vienen de un semestre de poca continuidad y pocos partidos. Y como los amistosos de pretemporada fueron pocos, nos falta partidos para agarrar ritmo futbolístico. Pero el balance es positivo", señaló el DT tras la victoria 2-0 sobre el elenco correntino. "Somos un equipo que tiene buen pie, que intenta jugar siempre. Tenemos que trabajar la salida del fondo. Empezamos por el orden, por el buen trato de pelota en la mitad de cancha y por la terminación de las jugadas. Mi preocupación es la falta de rodaje. Creemos que vamos a estar bien en ese aspecto después de la fecha libre (NdR: la cuarta). Mientras tanto es bueno haber ganado, porque genera confianza en los jugadores y tranquilidad en el cuerpo técnico. Después de todo el sacrificio realizado en este último mes, es bueno arrancar ganando", agregó el entrenador uruguayo. En cuanto a los aspectos a seguir trabajando, De la Riva remarcó "cuestiones del retroceso" para no quedar expuestos a contragolpe. "Si bien fuimos superiores al rival, en algún momento también tuvimos suerte", explicó al respecto. Además, el DT también hizo referencia a algunos nombres propios que surgieron durante la conferencia de prensa. Consultado sobre la actualidad de Pablo Burzio, Felipe remarcó que "encontró un buen nivel en el torneo pasado y por eso no es casualidad que sea el único que siguió como titular respecto a la temporada anterior". Y también explicó, con muchos elogios, la decisión de ofrecerle la capitanía a Renso Pérez: "Se caída de maduro. Tiene todo para ser capitán: la edad, historia en el club, ascensos con el club, es un pibe centrado, buena gente y lleva bien el grupo… Tiene todas las condiciones para ser el capitán. Aparte ese referente nuestro adentro de la cancha. La principal virtud de Renso es su inteligencia para recorrer la cancha, está siempre bien parado. Entiendo lo que yo quiero y tiene mucha lectura. Es muy buen tenerlo en el plantel". Finalmente, De la Riva se refirió al próximo compromiso de Villa Dálmine, este sábado 18 horas frente a Quilmes como visitante: "La idea nuestra es ser un equipo de propuesta. El torneo pasado éramos un equipo de respuesta: veíamos qué hacía el rival y de acuerdo a eso tratábamos de responder. Hoy vamos a tratar de ser un equipo que tome las riendas del partido y ser un equipo de propuesta. Obviamente que tenemos trabajado un plan B, pero en principio vamos a ir a hacer un buen partido y a tratar de ganar".

ELOGIOS AL CAPITÁN. EL ENTRENADOR VIOLETA RESALTÓ LA INTELIGENCIA DE RENSO PÉREZ. VILLA DÁLMINE SUMÓ OTRO DELANTERO El delantero Favio Durán se convirtió en el último refuerzo de Villa Dálmine para esta temporada del Nacional B. Se trata de un atacante de 21 años nacido en Puerto Madryn, pero formado en Vélez Sarsfield, donde en 2016 debutó en Primera División luego de destacarse por sus goles y actuaciones en Reserva. El jugador llega a préstamo, sin cargo y sin opción. Y el sábado ya estuvo en el estadio de Mitre y Puccini, durante la victoria del Violeta sobre Boca Unidos. Luego, se acercó a los vestuarios y se puso en contacto con el cuerpo técnico. Ayer, en tanto, participó de su primer entrenamiento junto al plantel en el predio Mis Marías de Loma Verde. De esta manera, Villa Dálmine cuenta ahora con seis delanteros, dado que Durán se suma a Pablo Burzio, Jorge Córdoba, Santiago Giordana, Juan Manuel Mazzocchi y el juvenil Francisco Nouet.

AHORA SERÁN COMPAÑEROS. FAVIO DURÁN, PERSEGUIDO POR FERNANDO ALARCÓN, EN UNA FOTO DE UN PARTIDO DE RESERVA ENTRE VÉLEZ Y ROSARIO CENTRAL.

El mensaje de apoyo para Nicolás Cherro. #FuerzaNico pic.twitter.com/38kA4tiTpv — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 16 de septiembre de 2017 #Imágenes | Los once titulares de Villa Dálmine en la victoria de hoy 2-0 frente a Boca Unidos. pic.twitter.com/9eZYPjgvIF — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 17 de septiembre de 2017

