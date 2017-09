Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del martes, 19/sep/2017. Más de "Locales - Política y Economía" en Edición del martes, 19/sep/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Política y Economía: Ponen en marcha un importante plan de mejoramiento integral en Las Acacias Dal Plá:

La segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda visitó Campana, y en diálogo con LAD, cuestionó la idea de la polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo al señalar que su espacio es la única alternativa "real e independiente" a "la coalición del ajuste" que representan todas las demás fuerzas. Su nombre ganó notoriedad en medio del conflicto docente de la primera mitad del año entre los gremios provinciales y la gobernadora Vidal, no solo por su postura crítica a Cambiemos sino también por sus fuertes cuestionamientos a Roberto Baradel, el líder de SUTEBA. De hecho, le disputaría la secretaria general algunos meses más tarde. Romina Dal Plá, la dirigente del Partido Obrero que secunda a Del Caño en la lista para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, pasó ayer por Campana para reunirse con militantes locales y aprovechó para charlar con LAD acerca de lo que dejaron las Primarias, la performance del Frente de Izquierda y algunas de las propuestas que lleva al Congreso nacional. -Tras las PASO, ¿qué escenario quedó planteado de cara a los comicios de octubre? -Estamos en un escenario nuevo: han pasado solo cinco listas y el Frente de Izquierda es una de ellas. En esta etapa hacemos un fuerte eje en la idea de que al ajuste lo enfrentamos con los trabajadores y con la izquierda, y es una precisión porque justamente tanto la lista de Cambiemos como la de Unión Ciudadana están tratando de generar una polarización entre ellas. A la población trabajadora, a la juventud y a las mujeres les tiene que quedar en claro que en realidad no hay ninguna posibilidad de enfrentar el ajuste de Macri, de Vidal y de cada uno de los gobernadores, si no es con un proceso de independencia política. Por eso planteamos otra polarización: las listas de la coalición del ajuste y la alternativa real e independiente para combatirlo todos los días, el Frente de Izquierda. -¿Qué balance hacen de su elección? -Es un balance positivo en el cuadro de una elección muy compleja. El FIT ya viene mostrando un crecimiento importante, empezamos en el 2011 y seis años después nos seguimos desarrollando en homogeneidad: de las 22 provincias en que nos presentamos, pasamos en todas menos en una. También tenemos una presencia muy fuerte en las localidades. En la provincia de Buenos Aires, nos presentamos en 95 partidos y pasamos en la mayoría.

Por supuesto, la elección ha tenido picos. Ha habido algunas elecciones muy destacadas en provincias como Jujuy, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Salta y Chaco; o sea que hay un crecimiento muy importante que nos coloca en posición de renovar o colocar legisladores y concejales. Y en el caso de ciudad y provincia de Buenos Aires, hemos quedado en la puerta de renovar lo que estamos poniendo en juego en esta elección. -¿El caso Maldonado va a pesar en lo que pase en octubre? -El Gobierno está haciendo un esfuerzo para decir que no lo toca ni de cerca, pero tiene una crisis política. Después cómo se procesa electoralmente, es más complejo. Sin embargo, quiero llamar la atención en que en su momento se dijo que el caso Nisman no había afectado al gobierno de turno y fue horadando y horadando hasta que terminaron perdiendo la presidencia, cosa que nadie hubiese pensado antes de esa muerte tan dudosa. Está claro que hay una crisis política fenomenal y que ya no pueden seguir mirando para otro lado, y que la Gendarmería es responsable y también el Gobierno, porque es el que organizó el operativo represivo: el segundo de Patricia Bullrich fue el que lo dirigió.

Más allá de eso, no podemos dejar de colocar en primer plano el tema de fondo: esta represión se dio porque hay un acuerdo del gobierno argentino con el chileno que tiene que ver con expulsar a los originarios de las tierras, con ratificar toda la expropiación de la Patagonia y la zona cordillerana por parte de los grandes grupos económicos. -Llegás a una ciudad que en el último año y medio ha sufrido despidos y cierres de fábrica. ¿Cuál es la alternativa que plantea el FIT para solucionar esta situación y en qué se diferencia de la del resto de la oposición? -Efectivamente, las patronales se han sentido completamente habilitadas a despedir y han sido sostenidas no solo por el Ministerio de Trabajo sino también por la oposición patronal, la CGT y las centrales sindicales. Han permitido el cierre trucho de empresas como el caso de AGR y de Pepsico, y en toda la zona norte han habilitado los cierres y los despidos, colocándola en emergencia. Para nosotros el problema del empleo es fundamental. Planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario como una medida inmediata, y la apertura de todos los libros de empresas que dicen estar en situación de crisis y quieren despedir. Todas las empresas han recibido enormes subsidios y hay que ver adónde ha ido ese dinero. Y en este punto obviamente planteamos que hay que ocupar toda fábrica que esté despidiendo y planteando cerrar.

Hay que desarrollar un gran plan de obra pública y vivienda popular para atender las necesidades de la población y que pueda dar empleo genuino. Recursos hay. -La oposición advierte que el Gobierno prepara otro ajuste. En lo que respecta a los docentes, ¿debemos esperar en 2018 un conflicto aún más crudo del sucedido este año? -Veremos cómo se desatan las fuerzas y cómo se alinean también las burocracias sindicales. Acá ya tenemos el preanuncio del ajuste de la mano del presupuesto que acaban de presentar. Lo van a discutir después de las elecciones, lógicamente, porque si no quedaría en evidencia las políticas de ajuste. Este presupuesto vuelve a la idea del tope paritario porque te hace una estimación de la inflación del 15 al 17 por ciento, es un absurdo. Este año ya estuvieron jorobando con el 18 por ciento y la inflación va a terminar alrededor del 25 como poco. Ya están anunciando el cepo que nos van a querer colocar a los docentes y al resto de los trabajadores estatales. Acá hay que organizarse muy fuertemente antes, durante y después de octubre.

ROMINA DAL PLÁ ESTUVO EN NUESTRA CIUDAD Y VISITÓ EL CENTRO CULTURAL Y POLÍTICO MARIANO FERREYRA.



