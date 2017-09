La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/sep/2017 Regionales:

Cardales Rugby Club estrenó su cancha con triunfo contundente

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Por la séptima fecha del Torneo Empresarial de la Unión de Rugby de Buenos Aires superó 67-5 a Tizal Rugby. No podía haber sido una mejor tarde la del último domingo cuando Cardales Rugby Club enfrentó en su cancha, por la séptima fecha del Torneo Empresarial de La Unión de Rugby de Buenos Aires, a Tizal Rugby con un contundente resultado a favor de 67 a 5. En un día a pleno sol, y con muchas familias que asistieron al encuentro, el Cardo no sintió la presión de tener que jugar el primer partido de rugby oficial de la historia del pueblo, sino que sintió la necesidad de demostrarse así mismo, que todo el esfuerzo en la construcción de la cancha, valió la pena. Y así fue. Ya en el vestuario se sentía que Cardales Rugby estaba concentrado y confiado, en que si hacían las cosas tal como habían sido preparadas en los entrenamientos, vendrían los resultados. La arenga del capitán Andrés Barreto y del entrenador Adrián Trebino generaron mas y mas confianza en cada unos de los jugadores que entraron a la cancha al 200%. Desde el kick off inicial el equipo cardalero puso el equipo adelante y tuvo durante el 80% del encuentro la posesión de pelota. Eso hizo que Tizal deba defender mas, y así genero un gran desgaste físico en la visita, que Cardales supo aprovechar marcando try por las puntas. Con un juego esquema-tizado, y ordenado los fowards ganaron la mayoría de las posiciones fijas principalmente los lines que fueron definitorios a la hora de generar nuevas fases de juego. La visita jugo un excelente partido de mucho contacto y fricción, y cuando cerraron el juego fue difícil poder desplegar de nuevo la pelota. Por su lado, los backs le dieron velocidad y precisión a cada pase generando varios huecos en la defensa, lo que permitió penetrar en el ingoal visitante anotando 11 tryes y 6 conversiones, dando un resultado final de 67 a 5.



Regionales:

Cardales Rugby Club estrenó su cancha con triunfo contundente

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: