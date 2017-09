La Auténtica Defensa. Edición del martes, 19/sep/2017 Básquet:

La Selección Sub 13 de Zárate-Campana se coronó campeón Provincial







Emanuel Saya, del Campana Boat Club, y Santiago Pacheco, del Club Ciudad de Campana, fueron parte del combinado zonal. Luego de superar 47-43 a Mar del Plata el domingo, la Selección Sub 13 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se coronó campeón en el 20º Torneo Provincial de la categoría que, en esta oportunidad, se disputó en la ciudad de Bragado. Para Zárate-Campana, éste fue su segundo título provincial en esta categoría, luego del obtenido en el año 2000 en Junín. Para llegar a enfrentar en la final a Mar del Plata, la Selección de la ABZC, dirigida técnicamente por Juan Negro, derrotó en semifinales a Bahía Blanca por 65 a 50. Antes, había vencido al combinado de Junín por 60 a 46 y al de Chivilcoy por 74-39. En esta Selección Sub 13 de la ABZC participaron dos representantes de equipos de nuestra ciudad. Santiago Pacheco, del Club Ciudad de Campana, tuvo una destacada actuación en el Zonal, pero por una lesión en el tobillo se quedó afuera del Provincial (fue reemplazado por el refuerzo nicoleño Álvaro Carrizo). Mientras que Emanuel Saya, del Campana Boat Club, había sido cortado antes del Zonal (que se jugó en Zárate), pero terminó siendo convocado para el Provincial en reemplazó a Tomás Bruckner.

FESTEJO ROJINEGRO. CON EMANUEL SAYA ENTRE LOS 12 Y SANTIAGO PACHECO EN MULETAS POR SU LESIÓN, LA SELECCIÓN DE ZÁRATE-CAMPANA CELEBRÓ EL TÍTULO PROVINCIAL LUEGO DE VENCER A MAR DEL PLATA EN LA FINAL.



