La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/sep/2017 Los barrios Federal y Héroes de Malvinas tendrán todas las calles pavimentadas







Se trata de las 47 cuadras que aún son de tierra. El importante proyecto se ratificó tras la firma del intendente Abella con el Gobierno nacional. "Que esta obra, tan esperada por los vecinos, hoy empiece a ser una realidad me llena de orgullo", destacó el jefe comunal El intendente Sebastián Abella firmó un importante convenio con el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal de la nación, Ricardo Delgado, que ratifica la pavimentación de las calles que restan de tierra de los barrios Federal, Héroes de Malvinas I, II y III. En unos 30 días se pondrá en marcha la obra que permitirá completar los servicios básicos de estos barrios sociales con una inversión de más de $55 millones de la Subsecretaría de Coordinación de la Obra Pública Federal. El pavimento alcanzará un total de 47 cuadras con la finalidad de elevar la calidad de vida de los vecinos, mejorar la transitabilidad, como así también revalorizar la zona. "Esta obra tan importante y esperada por los vecinos, fue prometida hace algunos años, pero nunca se cumplió, y que hoy empiece a ser una realidad me llena de orgullo", resaltó al respecto el jefe comunal. "Asumimos estos trabajos con un criterio y una visión integral, ya que además de llevar asfalto y progreso a los barrios alejados de la zona céntrica, los campanenses circularán óptimamente por la zona y estarán más unidos", aseguró el intendente Abella. El convenio ahora deberá pasar por el Concejo Deliberante. "Esperemos que sea rápida la convalidación y que los concejales no nos vuelvan a poner palos en la rueda, así podemos avanzar con los pasos siguientes, como por ejemplo la adjudicación, para dar finalmente inicio a esta tan esperada obra", aseveró Abella, quien agradeció el fuerte compromiso del Estado nacional con la ciudad.

El intendente firmó el convenio con el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal.





Abella y Delgado al momento de firmar el importante convenio



