Alcanzarán a "trabajadores que perciban asignaciones familiares con sueldos de hasta $32.252", informó Mariano Raineri, Gerente de ANSES Campana. Desde este viernes 22, la ANSES amplía los préstamos que brinda ARGENTA a titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). "Hasta ahora, estos créditos estaban destinados a jubilados y pensionados, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC)", comentó al respecto el Dr Mariano Raineri, Gerente de ANSES Campana. "Estos nuevos préstamos beneficiarán a los trabajadores formales de menores ingresos, que no superen los $32.252 por grupo familiar (es decir, de los dos cónyuges de la familia). Por ello, los créditos estarán disponibles para cerca de dos millones de personas, quienes se encuentran en los rangos I, que son aproximadamente 1.300.000 beneficiarios), y II, unos 600 mil. Al momento, esta medida no incluye a los monotributistas, pero se está trabajando en este último aspecto", destacó el Gerente local. "Luego de ingresar con su CUIL y clave y gestionarlo, el beneficiario podrá obtener por cada hijo un crédito de $3.000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5.000 a devolver en 24. Los créditos serán 100% digitales, es decir, se deberán obtener desde www.anses.gob.ar, para ello deben habilitar la Clave de la Seguridad Social en la misma página, dado que pretendemos darle al trabajador la facilidad para que lo obtenga sin tener que acercarse a la UDAI Local", concluyó Raineri.



ANSES: Se amplían los créditos Argenta

