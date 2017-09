La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/sep/2017 Este viernes habrá cine-debate en el Espacio Campana Joven







A las 18:30 se proyectará "13 Reasons Why", serie que cuenta la historia de una estudiante que se suicida. La entrada es gratuita. Campana Joven iniciará este viernes un ciclo de cine debate en el Espacio Campana Joven (San Martín y Liniers). Se trata de una propuesta creada para que los jóvenes puedan expresarse, opinar e intercambiar ideas respecto a temas que son de su interés. "Invitamos a los jóvenes de entre 15 y 25 años a participar de este nuevo espacio para compartir tiempo e ideas sobre cuestiones que los pueden aquejar", señaló el director de Juventud, Iván Gómez. Este viernes se proyectará, a partir de las 18:30, "13 Reasons Why", serie que cuenta la historia de una estudiante que se suicida, y luego, se realizará un debate que posibilitará el intercambio de opiniones y reflexiones.

