Remo de Travesía:
Grandes performances de Noguera, Bragán y Nico Sánchez en la "Copa Primavera"

Enzo Noguera integró el bote vencedor de la categoría M20 y finalizó quinto sobre 151 embarcaciones. Bragán y Sánchez fueron quintos en la M30 y octavos en la general. El Campana Bota Club sumó puntos en todas las regatas de travesía de este año. El remo de travesía del Campana Boat Club sigue creciendo tras muchos años de ausencia en este tipo de competencias. Tres remeros celestes participaron de la 20ª edición de la regata de travesía "Copa Primavera" que organiza todos los años el Club Náutico Hacoaj y obtuvieron grandes resultados. Así sumaron valiosos puntos para el campeonato anual. Enzo Noguera junto a sus compañeros del Club de Regatas América Germán Garavelli y Hernán Cersosimo no solo ganaron su categoría (M20), sino que además finalizaron en la quinta posición de la General. Un enorme resultado considerando que fueron de la partida 151 embarcaciones. El pentacampeón argentino, de 19 años recién cumplidos, registró un tiempo final de 1h6m41s (3 minutos y 13 segundos más que el bote ganador, integrado por Rubén Ensunza, Agustín Campassi y Benjamín Bolfson, del Club San Fernando, Tigre Boat Club y Regatas La Marina respectivamente). La victoria en la categoría M20 le dio 30 puntos a la embarcación, 10 de los cuales corresponden al Campana Boat Club. En tanto, Gustavo Bragán y Nicolás Sánchez, junto a Nicolás Tropea del Paraná Rowing Club, llevaron a cabo también una gran regata. Si bien se vienen acercando en posiciones y tiempos al bote de Noguera, por ahora no han podido superarlos, pero hasta ahora siempre ambas tripulaciones campanenses han finalizado en el Top 10. Con un tiempo final de 1h7m20s, el "Pela" y Nicolás terminaron en la quinta posición de la categoría M30 y en la octava de la general, sumando 9 puntos en total, 6 de ellos para el CBC. Al campeonato de remo de travesía 2017 le quedan cinco regatas, tres de las cuales se realizarán en la jurisdicción de Tigre, mientras que las dos restantes serán en el Litoral. La próxima será la ´´Zárate - Tigre´´, con fiscalización de la Comisión de la Regata Internacional del Tigre (CRIT). No sólo se trata de la regata de mayor extensión del calendario (aproximadamente 64 kilómetros), sino que además es una de las más largas del mundo. Será sobre botes doble par de paseo con timonel, el próximo domingo 15 de octubre. Luego vendrán la regata del Club de Regatas San Nicolás, el 29 de octubre con fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL); la "Copa Jean Mermoz" del Club L´Aviron de Tigre el 5 de noviembre (CRIT); la regata de singles con timonel "Copa Mono Villa", del Rowing Club Argentino, el 26 de noviembre (CRIT); y cierra el año la "Travesía Vuelta Al Mundo" del Club Remeros Alberdi de Rosario, los días 9 y 10 de diciembre (CRIL).

Grandes performances de Noguera, Bragán y Nico Sánchez en la ”Copa Primavera”

