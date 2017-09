La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 20/sep/2017 Nacional B:

Villa Dálmine; Pedro Argañaraz será el árbitro para el partido ante Quilmes







La AFA informó las designaciones arbitarles y confirmó la programación de la segunda fecha del campeonato. El Violeta se presentará en el estadio Centenario el sábado 18.05 horas y con transmisión de TyC Sports. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó oficialmente la programación y también las designaciones arbitrales para la segunda fecha del Nacional B. De esta manera, Villa Dálmine confirmó que su próxima presentación será el sábado 18.05 horas como visitante frente a Quilmes, en un partido que contará con el arbitraje de Pedro Argañaraz y que será televisado en vivo y en directo por TyC Sports. Para Argañaraz será su sexto encuentro con Villa Dálmine como protagonista. El primero fue en noviembre de 2011 por Copa Argentina, cuando el Violeta enfrentó a San Lorenzo en Catamarca, en aquel recordado duelo que terminó favoreciendo al Ciclón. Los siguientes cuatro partidos del referee con el Violeta fueron todos en el Nacional B: la derrota 2-1 ante Boca Unidos en Campana en noviembre de 2015; la caída 6-4 con Nueva Chicago en Mataderos en abril de 2016; el empate sin goles como local ante Crucero del Norte en octubre de 2016; y la victoria 1-0 sobre All Boys en Floresta en junio pasado. En esta segunda fecha del campeonato 2017/18, el equipo de nuestra ciudad se reencontrará en una cancha con Quilmes después de 24 años: el último enfrentamiento entre ambos data del 17 de abril de 1993 por la 34ª fecha del Nacional B 1992/93. Aquella vez igualaron sin goles en Campana. Mientras que en la primera rueda de esa misma temporada, en el Sur del conurbano bonaerense, habían empatado 1-1 en octubre de 1992. En esta oportunidad, Villa Dálmine llegará con la confianza que le brindó el triunfo 2-0 sobre Boca Unidos de Corrientes en el debut, mientras que Quilmes sumó un buen punto en su visita a Sarmiento de Junín, aunque necesitó también de los reflejos de su arquero Emanuel Trípodi (le contuvo un penal a Héctor Cuevas) para sostener el cero en su arco.

UN CONOCIDO. EL TUCUMANO PEDRO ARGAÑARAZ DIRIGIRÁ POR SEXTA VEZ A VILLA DÁLMINE. Nacional B - Fecha 2 VIERNES - 21.00 horas: Atlético de Rafaela vs Los Andes / Luis Álvarez - 21.05 horas: Deportivo Morón vs Deportivo Riestra (TV) / Pablo Dóvalo - 21.30 horas: Independiente Rivadavia vs San Martín (T) / Héctor Paletta SÁBADO - 15.30 horas: Brown (A) vs Instituto / Nazareno Arasa - 16.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Almagro (TV) / Hernán Mastrángelo - 18.05 horas: Quilmes vs Villa Dálmine (TV) / Pedro Argañaraz DOMINGO - 15.00 horas: Flandria vs Agropecuario / Julio Barraza - 15.30 horas: All Boys vs Santamarina (TV) / Bruno Bocca - 16.00 horas: Boca Unidos vs Gimnasia (J) / Mario Ejarque - 16.00 horas: Gmo Brown vs Juventud Unida (G) / Fabricio Llobet - 16.30 horas: Mitre (SdE) vs Estudiantes (SL) / Pablo Giménez LUNES - 21.05 horas: Aldosivi vs Nueva Chicago (TV) / Mariano González #Árbitro | Pedro Argañaraz dirigirá el partido frente a @qacoficial, correspondiente a la 2° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/HKgLRnj9I3 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de septiembre de 2017

