Finalmente se confirmó la fecha y el horario de las 15.30. Y también el escenario: será en el Carlos Vallejos con arbitraje de Agustín Knoth. Con buenas expectativas ya se palpita el partido que Puerto Nuevo disputará el sábado frente a Lamadrid como local. Es que luego de su triunfo 3-0 sobre Deportivo Paraguayo, en el pueblo Auriazul se espera con optimismo por el único líder que tiene el campeonato de la Primera D. El Carcelero ganó sus tres primeros compromisos por 1-0 y, de esa manera, llegará a Campana con puntaje ideal y el arco invicto. Pero los dirigidos por Carlos Hernández no sólo confían en sus posibilidades, sino también en que el estadio Carlos Vallejos sea factor. Por eso, desde Puerto Nuevo desestimaron finalmente la chance de ser local en cancha de Villa Dálmine (había intenciones de aprovechar el buen estado del campo de juego Violeta) y decidieron, tras la victoria sobre Paraguayo, buscar repetir en el barrio Don Francisco. Así, de acuerdo a lo confirmado ayer por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el partido frente a Lamadrid se jugará este sábado desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos y con arbitraje de Agustín Knoth. Y para recibir al Carcelero, el "Bocha" Hernández espera por la evolución de Nicolás Rodríguez y Kevin Redondo, quienes ante Paraguayo sufrieron diferentes traumatismos y fueron reemplazados. Después, el DT no tendría mayores dudas y repetiría la formación titular, aún a pesar del regreso de Orlando "Pampa" Sosa, quien continuaría como alternativa en el banco de suplentes "DE MENOR A MAYOR" Luego de la victoria sobre Deportivo Paraguayo, el entrenador Auriazul dialogó con La Auténtica Defensa. "Jugamos bien, más allá que todo se simplificó con el penal y la expulsión que sufrieron ellos. Pero ganamos bien. El equipo va tomando color, ya no está tan duro y se está soltando", señaló Hernández. "Estamos yendo de menor a mayor. Con Central Ballester fue muy trabado y parejo; con Yupanqui fuimos superiores en el segundo tiempo, controlando el juego en todo momento; y contra Deportivo Paraguayo ganamos bien", fue el balance que ofreció de los primeros tres encuentros de su equipo. "Bocha" se mostró muy conforme con lo que está realizando el juvenil Germán Águila, quien el domingo marcó su primer gol con la camiseta Auriazul al convertir el penal que abrió el camino del triunfo. "Germán está muy bien, ha sido una gran incorporación para nosotros. En la jugada del penal, la peleó y lo generó él. Y yo ya le había dicho que si teníamos un penal a favor lo pateara él, porque le pega muy bien a la pelota y también para que agarre confianza", contó Hernández. Igualmente, el DT ya le dio minutos a Orlando Sosa, quien a los 39 años (más del doble de los 19 que tiene Águila) volvió a vestirse de Auriazul y debutó en el campeonato frente a Paraguayo: "Pampa está entero, se cuida mucho y siempre está a disposición y buena predisposición. Está bueno poder tenerlo con nosotros. Quería darle unos minutos y como Germán había sentido el desgaste, decidimos cuidarlo y darle pista al Pampa, que nos va a brindar alternativas para el ataque y para nuestra formación", concluyó el entrenador de Puerto Nuevo.

Imagen ilustrativa. PRIMERA D – FECHA 4 VIERNES - 15.30 horas: Central Ballester vs Lugano / Ramiro Magallán SÁBADO - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs General Lamadrid / Agustín Knoth - 15.30 horas: Atlas vs Juventud Unida / Lucas Brumer DOMINGO - 15.30 horas: Real Pilar vs Argentino (R) / Tomás Diulio LUNES - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Muñiz / Juan Pablo Losutau - 15.30 horas: Yupanqui vs Argentino (M) / Sebastián Habib - 15.30 horas: Centro Español vs Liniers / Santiago Jorge Mitre MARTES - 15.30 horas: Claypole vs Victoriano Arenas / Javier Delbarba

