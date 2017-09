La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/sep/2017 Regionales:

Este sábado se enciende la Fogata de Los Cardales

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Este año la fogata será una obra de arte en sí misma, ya que luego de casi 10 meses de trabajo se ha construido en madera una reproducción del Caballo de Troya. El próximo sábado se viene una nueva edición de una fiesta única en la zona que transforma a Los Cardales en el epicentro de la atención regional con una convocatoria centrada en la tradición del fuego como convocante popular. Este año la fogata será una obra de arte en sí misma, ya que luego de casi 10 meses de trabajo se ha construido en madera una reproducción del Caballo de Troya, lo que añadirá al espíritu de la fiesta del fuego la tradición mítica de los relatos clásicos. ¡Imperdible! La llama seduce, une y aglutina a la comunidad en un ritual ancestral que se repitió durante milenios, y que ya está incorporado en la conciencia instintiva del ser humano. El fuego es luz, es paz y tranquilidad, es el ambiente protegido y tibio frente a las inclemencias de la naturaleza, la oscuridad y la noche poblada de fantasmas. Hoy, la fogata de Los Cardales rememora muchas de las sensaciones y experiencias primigenias de un ser humano en formación, y en nuestro pueblo se ha transformado en fiesta y en convocatoria a exorcizar lo que no sirve y que queremos dejar ir. Es por eso que en casa armamos nuestro muñeco, con ropa vieja y trapos. El muñeco significa eso, lo que ya no sirve y queremos sacarnos de encima, y que dejamos todos juntos en la gran pira común, para que el fuego limpie y purifique. Pero la fiesta es mucho mas que eso. La Fogata de Los Cardales 2017, como todos los años, promete tener el despliegue y la riqueza a la que nos tiene acostumbrados una organización muy ajustada y ambiciosa, que año a año supera las expectativas. El encuentro, como siempre, será en la Plaza Mitre, con entrada librey gratuita. Este año está prevista una muy importante feria de comidas típicas de distintos países del mundo y la presencia de mas de 250 puestos de artesanos que año año ganan en calidad y variedad de los trabajos. Como todos los años, los vecinos están invitados a participar de la fiesta trayendo su muñeco hecho con ropa que no sirva más. Todos los muñecos serán colocados en la gran pira y se quemarán, simbolizando el desprendimiento de todo lo que queremos sacarnos de encima. El cronograma de actividades para la gran fiesta comienza a las 8 de la mañana con la habilitación de la feria de artesanos. A las 10 se largará la maratón de 4 y 8 kilómetros, cuya inscripción se podrá realizar el mismo día del evento a partir de las 8 de la mañana. A las 10,30 comenzará a funcionar el Patio de Comidas Sabores del Mundo, y desde las 14 comenzarán distintas actividades recreativas con epicentro en el escenario de la Plaza Mitre. A las 16.30 está previsto como todos los años la entrega del chocolate caliente gratuito para todos los chicos que participen de la fiesta. Desde las 17 empezarán a desarrollarse los distintos talleres del Centro Cultural, que mostrarán su trabajo de todo el año y también invitarán a los visitantes a participar de las actividades. A las 20 comenzará la Fiesta del Fuego con distintos números y espectáculos, y finalmente a las 22 se hará el encendido de la Gran Fogata de Los Cardales.

LA REPRODUCCIÓN DEL CABALLO DE TROYA FUE PRESENTADA DURANTE LA EXPOSICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS DURANTE EL PASADO FIN DE SEMANA.



Regionales:

Este sábado se enciende la Fogata de Los Cardales

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: