La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/sep/2017 Terremoto en México: es dramática la búsqueda de sobrevivientes









Una planta de Techint, en medio del sismo La planta que Ternium, una subsidiaria del Grupo Techint, tiene en Puebla resultó "sin daños relevantes" tras el sismo registrado el martes. "Sin daños relevantes en la Acería de Puebla. Se continúan las inspecciones. Se paró 4hs la acería siguiendo los protocolos de emergencia", señaló el CEO de Ternium, Daniel Novegil, en su cuenta personal de Twitter. "Por el momento no se reportan lesiones en los empleados de @TerniumMexico, ni a sus familias. Lo seguimos de cerca", confirmó en otra publicación. La compañía habilitó un Centro de Acopio para ayudar a damnificados y adelantó que duplicará cada peso que donen sus empleados para colaborar con las tareas de reconstrucción. Hace algunas semanas, el paso del huracán Harvey por Texas había obligado a suspender las operaciones en la nueva planta de Tenaris en Bay City. Los rescatistas trabajan a contrarreloj para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros. Solo en el Distrito Federal, 53 personas lograron ser retiradas con vida. El número de víctimas fatales asciende a 230. Las labores de rescate continuaban este miércoles en Ciudad de México donde hay esperanza de sacar con vida a una niña y otros sobrevivientes atrapados bajo los escombros de una escuela, desplomada por el violento terremoto del martes, en el que murieron al menos 230 personas. Entre las ruinas del colegio Enrique Rebsamen, donde fallecieron 21 niños y cinco adultos, los socorristas han logrado ubicar mediante un escáner térmico a una pequeña viva y hay indicios de más sobrevivientes. Hasta ahora, 11 niños y al menos una maestra han sido sacados con vida de la escuela colapsada. Del total de fallecidos, 100 eran de Ciudad de México, incluyendo a los niños de la escuela; 69 del estado de Morelos, 43 de Puebla, 13 de Estado de México, 4 de Guerrero y 1 de Oaxaca, dijo Luis Felipe Puente, jefe nacional de Protección Civil a la cadena Televisa. El presidente Enrique Peña Nieto visitó este miércoles la ciudad de Jojutla, una de las más golpeadas del vecino estado de Morelos, donde se ubicó el epicentro del sismo. A su vez, declaró tres días de luto nacional. "Vamos a necesitar que la comunidad se involucre en la labor de reconstrucción. Es importante que sean parte de este esfuerzo colectivo", dijo el mandatario ante los pobladores que lo aplaudían al tiempo que gritaban "¡Jojutla vive!". En Ciudad de México, médicos y paramédicos no han cesado de brindar atenciones. En un edificio colapsado del sur, casi un centenar de voluntarios miran con semblante serio mientras tres grúas recogen los restos. Todavía hay ropa de los ocupantes del edificio colgada de varillas. Varios grupos de médicos se preparan para asistir a sobrevivientes o a rescatis-tas agotados. Otros preparan más áreas de atención en una agencia de autos frente al edificio. En la capital colapsaron 39 edificios, según informó el alcalde Miguel Ángel Mancera, quien aseguró que salvo en unos cinco donde se determinó que no hay personas atrapadas, las labores de rescate siguen. Hasta ahora, 53 personas han sido rescatadas vivas en edificios caídos de la ciudad, informó el Gobierno capitalino.

En la capital colapsaron 39 edificios, según informó el alcalde Miguel Ángel Mancera.



Terremoto en México: es dramática la búsqueda de sobrevivientes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: