Por la primera fecha, el equipo de nuestra ciudad debía recibir hoy a Quilmes en el estadio de Mitre y Puccini. El inicio de la participación de Villa Dálmine en el Torneo de Reserva del Nacional B fue postergado ayer, luego que se decidiera suspender el encuentro que debía disputar esta tarde frente a Quilmes por las tormentas anunciadas para hoy. Esta temporada, a diferencia de la anterior, el Violeta competirá solamente contra los equipos del área metropolitana que juegan en la segunda división del fútbol argentino (se agrega Atlético Rafaela, que se hace cargo de los costos del visitante cuando le toque ser local), por lo que los de Primera B disputarán otro campeonato aparte. De esta manera, serán 13 los conjuntos de este torneo. Y en la primera fecha, el ioleta debía recibirá esta tarde a Quilmes, en un encuentro que estaba pautado en el estadio de Mitre y Puccini. El equipo de Villa Dálmine estará a cargo de Raúl Balmaceda, ex director técnico de Luján y uno de los asistentes técnicos de Felipe De la Riva (se encarga del análisis de videos), quien ya trabaja con un grupo de juveniles para avanzar en la conformación de un "selectivo" que será el que dispute este certamen. El fixture Violeta comienza con Quilmes, continuará luego con fecha libre y después marca la visita a Atlético Rafaela en la tercera jornada. De allí en adelante, el elenco de nuestra ciudad enfrentará a Almagro (L), Ferro Carril Oeste (V), Los Andes (L), Nueva Chicago (V), Flandria (L), Sarmiento (V), Deportivo Morón (L), Deportivo Riestra (V), Brown de Adrogué (L) y All Boys (V). Posteriormente se disputará la segunda rueda, en la que se invertirán las localías.

EL DT DE LA RESERVA. RAÚL BALMACEDA, EX LUJÁN Y ACTUAL ASISTENTE DE FELIPE DE LA RIVA. Infantiles AFA: Villa Dálmine visitó a Barracas Central El pasado domingo se jugó la 11ª fecha del Torneo de Fútbol Infantil que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres divisiones de Villa Dálmine se midieron con Barracas Central como visitantes, obteniendo los siguientes resultados: -Categoría 2004: Barracas Central 1 - Villa Dálmine 1 (Elías Funes). -Categoría 2005: Barracas Central 1 - Villa Dálmine 4 (Matías Romero -2-, Mateo Solís y Juan Manuel Collins). -Categoría 2006: Barracas Central 1 - Villa Dálmine 0. El próximo compromiso de los Infantiles del Violeta será hoy cuando reciban a Berazategui (la jornada arranca 13.30 con el partido de la 2004). Luego, el domingo recibirán a Camioneros.

