Fue 2-2 como visitante ante Pueyrredón con goles de Catalina Tapia y Camila Pérez Johanneton. El sábado recibe a Liceo Naval "B".

Por la quinta fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F", la Primera Damas del Campana Boat Club empató 2-2 contra Pueyrredón en condición de visitante y, de esa manera, sumó su primer punto de esta segunda fase de la temporada (lo que le permitió abandonar la última posición de la tabla).

Las anotaciones del CBC las consiguieron Catalina Tapia y Camila Pérez Johanneton. Mientras que las de Pueyrredón estuvieron a cargo de Luciana Pedemonte y Ángeles Santana.

El plantel del Boat Club estuvo conformado en esta oportunidad por Romina Guerrero (arquera), Melina Dabusti (capitana), Vanesa Aguila, Bárbara Brezzi, Malena Carballo, Candela Corrata, Julieta Dabusti, María Eugenia Díaz, Sofía González, Agustina Ibáñez, Jorgelina Iparraguirre, Fátima Lievtier, Agustina Mayer, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Damiana Pinto, Constanza Santini, Catalina Tapia y Camila Tenembaum.

Los resultados de la fecha, jugada en su totalidad el sábado, fueron los siguientes: Santa Bárbara "D" 0-1 Liceo Naval "B"; San Cirano "B" 2-1 San Isidro Club "C"; Almafuerte 2-1 Los Andes; Belgrano Athletic Club "C" 2-1 Pucará "C"; y Belgrano Day School 0-0 Club Universitario de Buenos Aires "B".

La próxima jornada, la sexta de la Reubicación "E-F", se disputará el sábado 23. El Campana Boat Club será local en su cancha "Héctor Tallón" ante Liceo Naval "B", líder con puntaje ideal de la Zona 2. Completarán la fecha: Belgrano Day School vs. Santa Bárbara "D"; Club Universitario de Buenos Aires "B" vs. Belgrano Athletic Club "C"; Pucará "C" vs. Almafuerte; Los Andes vs. San Cirano "B"; y San Isidro Club "C" vs. Pueyrredón.

DIVISIONES INFERIORES

Aparte del partido del plantel superior, también jugaron el resto de las categorías del CBC con los siguientes resultados:

-Intermedia: Perdió 4-1. Gol de María Eugenia Díaz para el CBC.

-Quinta División: Victoria 2-0 con tantos de Melina Dabusti y Lucía Gelosi

-Sexta División: Empate 3-3, con goles de María Luz Balerio Echeverría, Chiara Faggioli y Lucía Gelosi.

-Séptima División: Victoria 6-0 con goles de María Luz Balerio Echeverría (2), Malena Kiernan, Renata Mocchiutti, Azul Montero, y Valentina Peralta Rial.

-Octava División: Triunfo 3-0 con un triplete de Dana Corazzini Notari.

-Novena División: Victoria 9-0 con tantos de Pía Dell Acqua (4), Milagros Gil (4) y Ana Paula Galiano Juroczko.