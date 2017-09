La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/sep/2017 Semanario del Pescador:

Bagres de mar por el Bravo y el Guazú

Por Luis María Bruno







Si hacemos un poco de historia el ingreso y pesca del bagre de mar en otras épocas se limitaba al mes de Noviembre de cada año y en donde no se realizaban cuantiosas capturas de repente se podía dar con un par de Bagres de mar que rondaban entre los 9 y 18 kilos siendo moneda corriente los de 11 a 14 kilos pescados a caña. Pero como todo el rio y el ingreso de las distintas especies al estuario se fueron modificando día a día, de esta manera tenemos registros en donde se dieron capturas de bagres de mar durante todo el año en menor medida y tamaños, como también se han registrado capturas desde Junio a Enero en algunos años. Para nuestra zona una pesca muy tediosa esta especie se la busca en profundidades que van de los 20 a más de 30 metros, mereciéndose un párrafo aparte el fondeo en esta profundidades y las precauciones a tomar, de esta forma salimos con Oscar Suarez amigo, colaborador y guía de pesca en el Paraná Guazú, Bravo, Rio Uruguay y Rio de la plata, quien pose su embarcación en la guardería en camas del Yacht Club Guazú desde donde embarcamos con rumbo en principio al Paraná Bravo. Llegamos a destino y nos fondeamos en una profundidad de unos 30 metros, armamos nuestros equipos encarnamos con tentáculos y aletas de calamar y anchoítas atadas con hilo elástico, los plomos con pesos de los 450 a los 600 gramos. En este día en especial a los pocos minutos de tener nuestras líneas en el agua nos dimos cuenta de la gran cantidad de mugre que corría por el fondo de todas formas no fue impedimento para registrar los primeros piques y capturas del día las que promediaron de los dos a los tres kilos, lo que fue una verdadera lucha de titanes el sacarlos del fondo con toda el agua en contra, los pesados plomos y la mugre cargada en las líneas. Pasado el mediodía la opción fue la zona del Helgue en una profundidad de 32 metros, aquí ni bien realice mi primer lance y al solo toque de la plomada en el fondo obtuve una hermosa corrida en la cual pude subir a bordo un ejemplar de más de tres kilos, tras lo cual Horacio Palacios gran colaborador de nuestro programa logro otro ejemplar muy similar como cierre de esta jornada. TTodo lo comentado lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar, en nuestro canal de YouTube "Semanario del pescador". Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los jueves de 20 a 22 horas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno. Comunicate con nosotros a través del 03489-15-662887 o también encontranos en www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Horacio Palacios y una de las capturas de bagres de mar realizadas por el Guazú.



