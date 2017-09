HCD: Proponen crear un registro local de pacientes electrodependientes

NOTICIA RELACIONADA: HCD: Excombientes solicitaron la construcción de un panteón en el cementerio municipal El proyecto fue presentado por la UV Más Campana, que solicitó su aprobación sobre tablas. El resto de la oposición acompañó, pero Cambiemos decidió postergar su tratamiento por considerar que no era urgente. Además, a través de la Banca Abierta, excombatientes solicitaron la construcción de un panteón en el cementerio municipal. En la sesión ordinaria de anoche del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, el bloque de la UV Más Campana (UVMC) intentó que se tratara sobre tablas un proyecto de ordenanza para crear un registro de pacientes electrodependien-tes con el objetivo de que el Municipio se haga cargo de sus facturas de luz. No obstante, Cambiemos consideró que el proyecto no revestía de urgencia y postergó su discusión al menos dos semanas más. Tres horas antes del comienzo de la sesión de ayer, el líder de la UVMC y candidato a concejal, Axel Cantlon, había ofrecido una conferencia de prensa en las oficinas de bloque para explicar los fundamentos del proyecto. "Todas las personas electrodependientes se registran a nivel nacional y las empresas prestatarias del servicio deberían brindarle gratis el servicio eléctrico a las personas que padecen alguna enfermedad", comentó Cantlon, en referencia a lo dispuesto por la Ley Nacional 27.351, aprobada en el mes de abril por el Congreso y promulgada en mayo por el Ejecutivo. Pero como los contratos eléctricos son provinciales, para que la norma sea efectiva en territorio bonaerense la provincia debe adherirse a ella. "Actualmente, en la Legislatura hay varios proyectos de adhesión pero que todavía no están aprobados", señaló Cantlon. Hasta ahora, el único beneficio con el que cuentan los electrodependien-tes de Campana es una normativa provincial que les bonifica el 40% del consumo hasta un máximo de 150 watts por mes. Para el vecinalista, "obviamente las personas electro consumen mucho más watts", por lo que pidió que sus boletas de luz "estén cubiertas por parte del Municipio de Campana hasta tanto la provincia adhiera a la ley nacional". De acuerdo a los datos que compartió, en Campana serían apenas 13 las familias beneficiarias, cuya asistencia le demandaría al Estado local un desembolso anual estimado de 450 mil pesos. "Sacaríamos el dinero del convenio que tiene el Municipio con EDEN por el cobro de la Tasa de Alumbrado Público", afirmó Cantlon. Por la noche, cuando el proyecto fue leído entre los asuntos entrados del Orden del Día, el concejal de la UVMC Carlos Gómez solicitó que fuese tratado sobre tablas, algo que desde el arranque molestó al oficialismo: el presidente del HCD, Sergio Roses, repuso que los temas a votar en la sesión ya habían sido acordados en la comisión de Labor Parlamentaria. No obstante, el pedido de tablas era válido y el debate debió habilitarse. "Estamos ante una inequidad" que debemos subsanar, consideró el concejal vecinalista Norberto Bonola a la hora de justificar la necesidad y urgencia de la iniciativa. Apeló a la "conciencia" de los demás concejales para que la ordenanza fuese aprobada. Desde la bancada del FPV-PJ, la concejal Soledad Calle apoyó el pedido y sostuvo que la urgencia estaba dada por asistir "a una población con problemas de salud atacada constantemente por el gobierno y las empresas de energía con los aumentos en la tarifa eléctrica". Fue el titular del bloque oficialista, Mariano Raineri, quien justificó el rechazo de Cambiemos a la aprobación exprés del proyecto, considerando que "la misma ordenanza habla de que entraría en vigencia a partir de enero" por lo que "no habría impacto si se tratase en dos semanas". La reticencia por parte del Gobierno local obedecería al peso que la medida tendría sobre el presupuesto municipal. A la tarde, Cantlon había expresado que la intención era que la ordenanza entrara en vigencia cuanto antes, lo que hubiese trastocado la contabilidad corriente. Finalmente, se propuso que lo hiciera el 1 de enero, cuando entraría en vigencia un nuevo presupuesto. Pero por ahora, está stand by.

AYER SE REALIZÓ LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE SEPTIEMBRE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA. Ya se había aprobado una resolución para que la Provincia adhiera a la Ley Nacional En la sesión anterior, el Concejo Deliberante había aprobado por unanimidad un proyecto de resolución del bloque Cambiemos para que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional de electrodependientes (27351). La misma prevé el suministro gratuito de servicio eléctrico para aquellas viviendas en que habite una persona que, por prescripción médica, tenga la vital necesidad de usar constantemente aparatología eléctrica. Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires rige la ley provincial 14.560 que solamente otorga el beneficio de la tarifa social para estos casos, lo cual no se condice con la realidad de estas familias, ya que dicha tarifa especial requiere un consumo máximo de 300Kv. cuando el consumo normal de una persona electrodepen-diente supera los 600Kv. La familia Graziosi, papás de Antonio, también inició semanas atrás una campaña para juntar firmas a través de la página change.org para que la Provincia adhiera a la ley. "Por ello, se hace necesario que la Provincia adhiera a la Ley Nacional con el fin de garantizar el suministro constante y gratuito a estas personas", explicó el concejal de Cambiemos y autor del proyecto, Alejandro Deppeler. Y agregó: "Para nosotros es un tema importante y serio, y no hacemos demagogia proponiendo soluciones o medidas electoralistas".

EL CONCEJAL DEPPELER HABÍA PRESENTADO LA INICIATIVA.

HCD: Proponen crear un registro local de pacientes electrodependientes

