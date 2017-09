P U B L I C



Por una molestia muscular, el uruguayo Gonzalo Papa no sería de la partida. Y está en duda el enganche Nicolás Sánchez. Para esos puestos, Horacio Falcón y Federico Recalde son las alternativas que maneja el entrenador Felipe De la Riva. El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para visitar mañana a Quilmes por la segunda fecha del campeonato del Nacional B, en un partido que se disputará desde las 18.05 horas con arbitraje de Pedro Argañaraz y televisación de TyC Sports. Y para este encuentro, la principal novedad en las huestes Violetas es la lesión muscular que sufrió el volante central Gonzalo Papa. El uruguayo sintió molestias luego de encuentro frente a Boca Unidos de Corrientes y posteriormente se confirmó una distensión que no le permitirá estar mañana en el estadio Centenario, a pesar del deseo del jugador de probar hoy. La alternativa que maneja Felipe De la Riva para reemplazar a Papa es el regreso del histórico Horacio Falcón, quien realizó una buena pretemporada y a pesar de iniciar el campeonato como suplente, es una opción de confianza para el entrenador. A esa situación, ayer se le sumó que Nicolás Sánchez volvió a sentir la misma molestia que lo marginó del amistoso frente a Flandria, por lo que es duda para mañana ante Quilmes. En caso de no responder positivamente hoy, su lugar sería ocupado por Federico Recalde, quien completaría un mediocampo más "combativo" para visitar al Cervecero. Luego, a pesar que el equipo no pudo desarrollar ayer su habitual práctica de futbol de los jueves por las malas condiciones climáticas, la formación inicial sería la misma que contra el elenco correntino. Es decir: Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Horacio Falcón, Sánchez o Recalde, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En tanto, en Quilmes (que en la primera fecha igualó 0-0 como visitante ante Sarmiento), el entrenador Lucas Nardi no podría contar con el referente de su equipo, el enganche Miguel Caneo, quien padece un traumatismo en su gemelo derecho. En su lugar jugaría Jonatan Torres, mientras que, además, también ingresarían Brandon Obregón y Federico Ilarregui en la formación titular en los lugares de Matías Mansilla y Matías Tissera. Así, de acuerdo a lo que mostró el Cervecero ayer en su práctica, ante Villa Dálmine presentaría un sistema 4-2-3-1 con los siguientes nombres: Emanuel Trípodi; Juan Larrea, Diego Colotto, Tobías Albarracín, Federico Álvarez; Sebastián Romero, Brandon Obregón; Francisco Ilarregui, Jonatan Torres, Nicolás Castro; y Felipe Cadenazzi. ARRANCA LA SEGUNDA. Esta noche se pondrá en marcha la segunda fecha del campeonato del Nacional B con tres partidos: Atlético de Rafaela vs Los Andes (21.00), Deportivo Morón vs Deportivo Riestra (21.05 por TV) y Independiente Rivadavia vs San Martín de Tucumán (21.30).

LESIONADO. GONZALO PAPA SUFRIÓ UNA DISTENSIÓN Y SERÁ BAJA ANTE QUILMES.

#PróximoPartido | Por la 2° Fecha. Villa Dálmine jugará como visitante el sábado desde las 18.05 horas frente a @qacoficial. #VamosViola. pic.twitter.com/sO3DnXsVMz — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 19 de septiembre de 2017

