El tango fue protagonista en una nueva fecha de Música en Tenaris

El ciclo presentó al dúo compuesto por el guitarrista César Angeleri y el bandoneonista Pablo Mainetti, quienes brindaron un gran espectáculo.

Música en Tenaris volvió a deleitar los oídos de decenas de vecinos, esta vez con la presentación del dúo de tango compuesto por el guitarrista César Angeleri y el bandoneonista Pablo Mainetti.

Los artistas recorrieron un amplio repertorio de temas, contando el trasfondo de alguno uno de ellos e historias personales sobre su relación con el tango. La aceptación del público fue tal, que se coreó al final para un par de interpretaciones extras.

"No pensé que me iba a gustar tanto. Escucho tango gracias a mi viejo, aunque no con tanta pasión. La verdad es que me hubiese quedado disfrutando mucho tiempo más", aseguró Adrián Dutra, uno de los asistentes.

Por su parte, Vanina Camallo destacó el concierto y lo puso al nivel de lo que habitualmente ve en el Cine Latinoamericano y otros eventos culturales organizados por la empresa. "Todas las propuestas son muy buenas", afirmó.

El director de Recursos Humanos de Tenaris, Marcelo Fernández Sasso, agradeció el acompañamiento del público. "Es un impulso y una motivación adicional ver un montón de caras a las que les sigue gustando el tango, incluso jóvenes", expresó. Y adelantó que Música en Tenaris continuará "abarcando nuevos géneros en el futuro".