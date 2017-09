Raúl Berra presenta hoy una charla sobre tango en el Teatro Pedro Barbero

Será a partir de las 18:30 horas, con entrada libre y gratuita. Estará centrada en la figura de Floreal "Tato" Ruiz. Esta tarde se realizará una charla sobre tango en el Teatro Pedro Barbero, la cual estará a cargo de Raúl Berra. "Soy tanguero, vivo escuchando tango", cuenta quien disertará desde las 18.30 horas. El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación y por el Círculo Amigos del Tango. Se centrará sobre Floreal Ruiz, su biografía y datos relevantes. Y luego, como cierre, habrá un tema de autoría de Berra: "Buenos Aires conoce de los hermanos Garrelio". El tango poesía es su faceta más clara: "El tango son fragmentos de la vida misma", asegura. No es la primera vez que Berra realiza este tipo de eventos. Comenzó en la Biblioteca Pilar Álvarez de Traverso dialogando sobre Aníbal Troilo, Alberto Rivero y Marino, y luego continuó con Osvaldo Pugliese, Homero Manzi, Enrique Mario Franchini, Roberto Goyeneche y Carlos Di Sarli, entre otros. "Quiero que el tango se escuche más y que una parte de la juventud empiece a ver la importancia de las letras. También me gustaría escuchar en la calle y sería mucha satisfacción que se silbe un canto", anhela el escritor. Floreal "Tato" Ruiz Fue una de las grandes voces tangueras de la década del 40, llegando a su plenitud con la orquesta de Aníbal Troilo. Nació en el barrio de Flores (Ciudad de Buenos Aires). Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la tapicería, oficio de su padre, y con la distribución a domicilio de leche y pan. En su adolescencia, alrededor de 1934, se escuchaban en las radios las voces de Carlos Gardel, Ignacio Corsini y Agustín Magaldi, mientras Floreal incursionaba en el canto haciendo serenatas junto a su amigo Hugo del Carril. A pesar de la oposición de su padre se presentaba en concursos de selección de cantantes utilizando los seudónimos Fabián Conde y Carlos Martel. En 1936 ganó un certamen en Radio Fénix. De ahí en más, su carrera fue en ascenso. Floreal Ruiz fue letrista y compositor, en algunos casos en colaboración. Entre sus creaciones está la milonga La cuadrera y los tangos "Mundana, Sedas", "Mañana no estarás", "Y no tenés perdón", "Tu beso y nada más", "Yo sé cuánto te quise", "Dudamos los dos", "Te quiero por buena", "Una copa nada más", "La piba más linda", "Sueño cruel" y "Y luego la besé, Sombra". Grabó un total de 148 tangos con las orquestas de José Otero, Alfredo De Angelis, Aníbal Troilo, Francisco Rotundo, José Basso, Luis Stazo, Osvaldo Requena, Jorge Dragone y Raúl Garello.

