El Intendente Municipal Adrián Sánchez acompañó las actividades que se realizaron con motivo del festejo del día del Jubilado en Parada Robles en el Centro de Jubilados No Me Olvides. Allí la secretaría de Desarrollo Humano y Social organizó por medio del área de la Tercera Edad, un encuentro donde se recibió la visita de jubilados de Capilla del Señor. Melva Lopez junto a Matías García, del centro de jubilados, organizaron una tarde de juegos y baile, en dicha jornada se compartieron cosas ricas y se disfrutó de una agradable tarde junto al Intendente quien disfrutó de las distintas actividades y aprovechó la tarde para charlar con los vecinos, compartir anécdotas, y pasaron un grato momento. Marta Lapolla, integrante del centro del Jubilado No Me Olvides, agradeció el ramo de flores que recibió de parte del Intendente como felicitación por la actividad organizada, la cual permitió que los jubilados festejaran su día en grande en Parada Robles. Desde la Gestión se trabaja diariamente en crear opciones para contener en distintos aspectos a nuestros adultos mayores, desde la salud, el esparcimiento y la contención en cada caso particular. La Secretaria de Desarrollo Humano y Social, coordina y trabaja con las distintas áreas para brindar propuestas en distintas localidades para los adultos mayores. Un futuro auspicioso no debe dejar de lado sus raíces y tenerlos presentes es un compromiso.



Día del Jubilado en el Centro de Jubilados No Me Olvides

