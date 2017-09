Por la segunda fecha del Provincial, el Tricolor juega en Zárate en busca de su primera victoria tras caer en el debut ante Somisa. Por la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana enfrentará como visitante a Defensores Unidos de Zárate por el partido "interzonal" de los grupos 3 y 4 de esta competencia. El Tricolor se presentará en Villa Fox en busca de su primera victoria del torneo, luego de la derrota que sufrió como local en el debut frente a Somisa de San Nicolás por 84 a 74. Y para este encuentro, el entrenador del CCC Fabián Timmis no podrá contar nuevamente con el pivot Emanuel Sayal (por cuestiones administrativas), mientras que el alero Matías Nieto estaba en duda por golpes recibidos en el debut ante Somisa. RESULTADOS 1ª FECHA Zona 1: Estrella (Bahía Blanca) 90-87 Racing (Olavarría); Unión y Progreso (Tandil) 85-86 Independiente (Tandil). Zona 2: Hogar Social (Berisso) 74-65 Ciudad de Saladillo; Los Indios (Junín) 79-87 Gimnasia y Esgrima (Pergamino) Interzonal 1-2: Sarmiento (Coronel Suárez) 71-67 Juventud Unida (Cañuelas). Zona 3: Regatas (San Nicolás) 80-75 Astillero Río Santiago (Ensenada); Ciudad de Campana 74-84 Somisa (San Nicolás). Zona 4: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 62-66 Defensores Unidos (Zárate); Independiente (Zárate) 65-84 Atenas (La Plata). Interzonal 3-4: Sportivo Pilar 67–66 Colón (Chivilcoy). PARTIDOS 2ª FECHA Zona 1: Sarmiento (Coronel Suárez) vs Unión y Progreso (Tandil); Independiente (Tandil) vs Estrella (Bahía Blanca). Zona 2: Juventud Unida (Cañuelas) vs Los Indios (Junín); Gimnasia y Esgrima (Pergamino) vs Hogar Social (Berisso). Interzonal 1-2: Racing (Olavarría) vs Ciudad de Saladillo. Zona 3: Sportivo Pilar vs Regatas (SN); Astillero Río Santiago (Ensenada) vs Somisa (SN). Zona 4: Colón (Chivilcoy) vs Independiente (Zárate); Atenas (La Plata) vs Defensores (Villa Ramallo) Interzonal 3-4: Defensores Unidos (Zárate) vs Ciudad de Campana.

POR LA RECUPERACIÓN. EN SU DEBUT, CIUDAD NO PUDO CON SOMISA COMO LOCAL.



Básquet:

Ciudad visita a Defensores Unidos

