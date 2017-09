Héctor Taborda, por el camino del recuerdo. Imagen ilustrativa. Foto: composición. Un apellido común que tomó notoriedad en el arco de Boca en el año 1969, cuando la entidad de la Ribera ganó el torneo nacional y Copa Argentina. Luego se sumaría a su trayectoria el Ncional de 1970. Los viejos hinchas lo recuerdan bien. Fue precisamente Rubén Sánchez quien reemplazó a Antonio Roma en la última etapa de "Tarzán" y cuidó la valla xeneize durante cuatro años. Defendió estos colores a lo largo de nueve temporadas (66 al 75) jugando 218 encuentros. Enrique Vidalle, otro valor de las inferiores y suplente de "El Loco" lo reemplazó en el 75 y se ganó el puesto. En el 77 se incorporó a Lanús, al año siguiente llegó a Ferro C. Oeste en donde militó en tres tempo0radas (78 al 80) saliendo campeón en a B en el 79. En la temporada del 81defendió la valla de Newell´s de Rosario y en el 82 se enroló en Gimnasia y Esgrima de La Plata, para culminar su trayectoria en Chaco For Ever en 1983, en lo vinculado con entidades de nuestro país. Es que también lo hizo en el exterior. Fue en el Atlante de México y el Sicilia de Italia. Si algo podía sumar como premio a su carrera deportiva es ser convocado a la Selección Nacional entre 1968 y 1974 en donde estuvo en 13 partidos en total en nuestro medio disputó 394 cotejos. El 11 de octubre de 1974, en una mañana a pleno sol nos encontramos en el entrenamiento de Boca, que en ese entonces tenía lugar en "La Candela" y por esas cosas curiosas que tiene el destino su entrenador en ese momento era otro ex destacado guardameta como lo fue Rogelio Dominguez, muchos lo tienen en cuenta por sus actuaciones en Racing y como entrenador nos volvimos a ver años más tarde en el mismo "gasómetro" de Avenida La Plata, cuando también le tocó asumir la dirección técnica de San Lorenzo. En aquel ayer "La Candela" era una potencia como centro integral educativo "fabricando" jugadores, los primeros que salieron de ese medio fueron: Angel Rojas, Magdalena, Pianetti, Osvaldo Pérez, Alas, entre muchos otros. Y en la localidad de San Justo, la lujosa mansión de arquitectura francesa, rodeada de hermosos jardines tenía también la presencia en los entrenamientos de la Primera Boca, de dos figuras del fútbol de Campana. Ambos delanteros que llegaron a jugar juntos algunos encuentros, me refiero a Alfredo Letanú y Enzo "Piky" Ferrero. En aquella mañana de primavera los pájaros sobrevolaban los arcos como lo hicieron entre sus postes el Tano Roma, Hugo Gatti o Rubén Sánchez. El mismo que le sacó el puesto a uno de los históricos como Roma. Era Rubén un león bajo los tres palos, pero no muy salidor. Con el transcurrir de los años siguió vinculado a su gran pasión que siempre fue el fútbol. Su experiencia adquirida le sirvió para que fuera entrenador de los arqueros del Club Banfield. Me quedan lindos recuerdos de aquella charla cordial que tuvimos en esa época en la cual nadie ponía en dudas quien tenía que ser el dueño de la valla de un club de tanto prestigio como lo es Boca.

Por el Camino del Recuerdo:

Rubén Sánchez

Por Héctor Taborda

