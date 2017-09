Las dos llaves de Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2017 que tuvieron protagonismo argentino mostraron, en las revanchas, un giro importante respecto a los partidos de ida. Así, River Plate y Lanús avanzaron a las semifinales y se enfrentarán por el pase a la final del máximo certamen continental. En primera instancia, el Millonario vapuleó a Jorge Wilstermann: en 19 minutos, Ignacio Scocco ya había marcado tres goles y pulverizado la diferencia obtenida por el conjunto boliviano en Cochabama. Luego, otros dos goles del ex Newells, dos de Enzo Pérez y uno de Ignacio Fernández completaron el aplastante 8-0 con el que el equipo de Marcelo Gallardo avanzó a semifinales. Luego, Lanús cambió la cara que había mostrado en el Nuevo Gasómetro y, de arranque, presionó e incomodó a San Lorenzo (con Juan Mercier y Nicolás Blandi como titulares) en La Fortaleza. José Sand a los 11 minutos y Nicolás Pasquini a los 16 igualaron la serie rápidamente. De allí en adelante pudo haber pasado cualquier cosa en el encuentro, pero el marcador no se modificó y todo se definió por penales: Silva, Pasquini, Braghieri y Acosta no fallaron para Lanús, mientras el arquero Esteban Andrada desvió los remates de Caruzzo y Blandi para sellar la clasificación Granate. La otra llave de semifinales la disputarán Barcelona de Ecuador (eliminó al Santos de Brasil en Cuartos de Final) y Gremio de Brasil (superó a Botafogo).

Copa Libertadores:

River y Lanús jugarán por el pase a la final

