"La llegada del SAME a Campana será un alivio para Bomberos Voluntarios"

Lo dijo el Jefe del Cuerpo, Hernán Dappiano, a la vuelta de su visita a Nueva York, invitado por la America’s 9/11 Fundation. "Tal vez sea el broche de oro para cerrar mi carrera", le dijo a La Auténtica Defensa el Jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de Campana, Hernán Dappiano, a cuento del viaje que emprendiera semanas atrás a Nueva York invitado por la America’s 9/11 Foundation. Dappiano viajó junto al Sub Oficial Alejandro Del Mármol. Ambos formaron parte de la delegación argentina de bomberos voluntarios que, junto a delegaciones de otros países del planeta, participaron de la formación realizada en el parque Riverside de Nueva York, en memoria a los servidores públicos fallecidos en servicio el 11 de septiembre de 2001. Mientras Dappiano se encontraba de viaje, el Honorable Concejo Deliberante de Campana aprobó la llegada a la ciudad del servicio de ambulancias "SAME" Provincia. Consultado al respecto, el Jefe de Bomberos, dijo: "La llegada del SAME a Campana será un alivio para Bomberos. Por supuesto, no creo que dejemos de hacer traslados, pero de a poco entiendo que no será nuestra prioridad, lo cual nos permitirá enfocarnos en otras cuestiones. Por ejemplo, de haber un accidente, vamos a estar presentes por si hace falta abrir o cortar un auto para rescatar una víctima. Pero ya con la presencia del SAME, nuestro rol podría finalizar perfectamente ahí. Veremos cómo iremos articulando, pero desde ya me parece algo muy positivo, ya que un accidentado podrá recibir asistencia médica concreta en el lugar del hecho, por ejemplo".

Dappiano en la Academia de Bomberos profesionales de Nueva York. UNA DONACIÓN DE 135 KILOS Uno de los saldos más visibles del su viaje a Nueva York, son los 135 kilos de ropa especial y equipos que Dappiano trajo para el cuartel de Campana como donaciones de la America’s 9/11 Fundation. "Fueron –dice el Jefe- nueve días espectaculares, donde visitamos unos 12 cuarteles de Nueva York y aledaños. También estuvimos en la Academia de Capacitación de Nueva York. Al ellos ser profesionales, tienen otra forma de trabajo. No intercambian tanto roles como nosotros, porque nosotros armamos la salida en función de los voluntarios que pudieron responder al llamado. Pero después, no vi que atacaran tan diferente el fuego. Son agresivos como nosotros: los primeros minutos son cruciales". Dappiano comentó que además pudo intercambiar experiencias con bomberos de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá, entre otros países. Y que la delegación de la Argentina estaba compuesta por personal de Campana, Garín San Miguel y Benavidez. "Parte del tiempo en Nueva York lo destinamos a coordinar los ejercicios de entrenamiento que vamos a tener en noviembre próximo en Garín, junto a la 9/11 Fundation", dijo el jefe del cuartel 37.

Del Mármol y Dappiano en el parque Riverside, luego de los homenajes a los caídos el 9 de septiembre de 2001. HCD: Se aprobó la llegada de ambulancias del SAME: Los ediles también validaron, por unanimidad, un… https://t.co/41G0etxgJB #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 8 de septiembre de 2017 ANTERIORMENTE SE HABIA ANUNCIADO PARA JUNIO El SAME Provincia desembarca en junio: El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) provincial… https://t.co/cGIS9WTSem #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 4 de abril de 2017

