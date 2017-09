La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 Nacional B:

Villa Dálmine visita a Quilmes con la idea de mantenerse en la senda positiva









COMENZÓ LA 2ª FECHA Anoche, con tres encuentros, se puso en marcha la segunda fecha del Nacional B. Como local, Atlético Rafaela fue derrotado 1-0 por Los Andes. En tanto, Deportivo Morón fue sorprendido por Deportivo Riestra, que le ganó 3-1 en el Nuevo Francisco Urbano, en un partido que terminó con incidentes. Finalmente, Independiente Rivadavia y San Martín (T) igualaron sin goles en Mendoza. Hoy, además de Villa Dálmine vs Quilmes, también juegan: Brown (A) vs Instituto (13.05) y Ferro Carril Oeste vs Almagro (16.00). Por la segunda fecha, el Violeta se presenta desde las 18.05 horas en el estadio Centenario, con televisación de TyC Sports. Gonzalo Papa probó y quedó concentrado, aunque su presencia no está confirmada. También es duda Nicolás Sánchez. Luego del debut con victoria 2-0 frente a Boca Unidos de Corrientes en nuestra ciudad, Villa Dálmine afrontará esta tarde su segundo compromiso del actual campeonato del Nacional B. Y no será uno sencillo: enfrentará como visitante a Quilmes, uno de los equipos que descendió la última temporada de la Primera División y que se preparó para regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol de nuestro país. El encuentro se jugará desde las 18.05 horas en el estadio Centenario, con arbitraje de Pedro Argañaraz y televisación de TyC Sports. Para este partido, el DT Felipe De la Riva no confirmó la alineación, porque el uruguayo Gonzalo Papa sufrió una distensión muscular y se entrenó diferenciado durante la semana. Sin embargo, ayer probó y quedó concentrado, aunque su presencia en el 11 inicial no está confirmada. Si no juega, su lugar será ocupado por el histórico Horacio Falcón. En tanto, el enganche Nicolás Sánchez volvió a sentir molestias musculares en la zona que lo marginó del amistoso frente a Flandria antes del debut, por lo que está "entre algodones". Por eso, "Cuca" será evaluado en las horas previas al cotejo con Quilmes y en caso de no estar en óptimas condiciones, será Federico Recalde quien lo reemplace en la alineación titular. De esta manera, la probable formación de Villa Dálmine para enfrentar esta tarde al Cervecero será: Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Papa o Falcón, Recalde o Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. Además, también quedaron concentrados: Sebastián Blázquez, Cristian González, Leonardo Cisnero, Federico Jourdan, Francisco Nouet, Juan Manuel Mazzocchi y Santiago Giordana. Por su parte, Quilmes llega a este encuentro luego de empatar 0-0 como visitante frente a Sarmiento de Junín en su debut. Y para esta segunda fecha no podrá contar con su máximo referente futbolístico: el enganche Miguel Caneo (traumatismo en el gemelo derecho). En su lugar jugaría Jonatan Torres, mientras que, además, también ingresarían Brandon Obregón y Federico Ilarregui en la formación titular en los lugares de Matías Mansilla y Matías Tissera. Así, de acuerdo a lo que mostró el Cervecero ayer en su práctica, ante Villa Dálmine presentaría un sistema 4-2-3-1 con los siguientes nombres: Emanuel Trípodi; Juan Larrea, Diego Colotto, Tobías Albarracín, Federico Álvarez; Sebastián Romero, Brandon Obregón; Francisco Ilarregui, Jonatan Torres, Nicolás Castro; y Felipe Cadenazzi. La nómina de convocados por el DT Lucas Nardi se completa con: Marcos Ledesma, Alejandro Furia, Justo Giani, Matías Mansilla, Augusto Max, Matías Nouet (ex Villa Dálmine y hermano de Francisco) y Matías Tissera.

JORGE CÓRDOBA REFERENTE OFENSIVO EN VILLA DALMINE.





ALTERNATIVA. SI PAPA NO ES DE LA PARTIDA, FALCÓN SERÁ HOY EL VOLANTE CENTRAL VILLA DÁLMINE vs QUILMES: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 19: En 18 partidos, Villa Dálmine consiguió 2 victorias, mientras que Quilmes se impuso en 9 ocasiones. Igualaron 7 veces. El Violeta marcó 12 goles, mientras que el Cervecero convirtió 24. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 9 veces: Villa Dálmine ganó un encuentro (4 goles), Quilmes ganó 4 juegos (9 goles) y empataron en 4 ocasiones. COMO LOCAL QUILMES. Jugaron 9 partidos: Quilmes se impuso en 5 ocasiones (15 goles), mientras que Villa Dálmine ganó una sola vez (8 goles). Empataron 3 encuentros. El ÚLTIMO ENCUENTRO. Se jugó el sábado 17 de abril de 1993 por la 34ª fecha del Nacional B 1992/93: VILLA DALMINE 0 - QUILMES 0. Arbitraje de Carlos Trechuelo. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el sábado 31 de octubre de 1992 por la 13ª fecha del Nacional B 1992/93: QUILMES 1 - VILLA DALMINE 1. Omar Bastía abrió la cuenta para el Violeta en el segundo tiempo, mientras que sobre el final del partido, Juan José Paredes igualó el encuentro. Arbitraje de Juan Carlos Demaro. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula tres encuentros sin triunfos frente a Quilmes, con dos empates y una derrota. Su último triunfo fue en Campana, el sábado 22 de septiembre de 1990 por la 8ª fecha del Nacional B 1990/91. Fue por 1 a 0 con gol de Javier Edgardo López Báez, de penal. Como visitante, suma cuatro partidos, con 2 empates y 2 derrotas. Su único triunfo en esta condición fue el sábado 22 de marzo de 1986, por la 8ª fecha del Torneo Apertura de Primera B, cuando se impuso 2-0 (ver aparte). GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Esteban Luis Mazzeo (2), Jorge Antonio Sotelo (1), Francisco Ramón Portillo (1), José Horacio Basualdo (1), Oscar César Moyano (1), Gustavo Bartolucci (1), Daniel Alejandro Robina (1), José Luis Irazoqui (1), Javier Edgardo López Báez (1), Germán Antonio Panichelli (1) y Omar Alberto Bastía (1). GOLEADORES DE QUILMES (24): Jorge Osvaldo Gáspari (3), César José Lorea (2), Omar Humberto Catalán (2), Ronald Pablo Baroni Ambrosi (2), Marcelo Fabián Ruffini (2), Jorge Raúl Sivina (1), Miguel Ángel Basílico (1), Miguel Eduardo Batalla (1), Víctor Martínez (1), Héctor Adrián Baillié (1), Jorge Alberto Ortega (1), Torales Espinoza (1), Luis Orlando Ibarra (1), Emilio Ángel Kalujerovich (1), Abel Darío Blasón (1), Guillermo Fabián Escalante (1), Carlos Miguel Scime (1) y Juan José Paredes (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL UNICO TRIUNFO VISITANTE Fue el sábado 22 de marzo de 1986 por la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B: QUILMES 0 - VILLA DALMINE 2. QUILMES (0): Guillermo Bosio; Héctor Omar Silva, Marcelo Esteban Firpo, Marcelo Pablo Ribichini y Héctor Molina; Hugo Damián Neira, Néstor Mario Frediani (Ernesto Vargas Rodríguez) y Alberto Luis Pascutti; Pedro Horacio Argota, Ricardo Daniel Kergaravat (Marcelo Claudio Lamela) y Walter Adrián Parodi. DT: Miguel Ángel Basílico. VILLA DALMINE (2): Alberto Enrique Salvaggio; José Alberto Céliz, Norberto Jesús Kekez, Antonio Averano Jeréz y Horacio Oscar Rodríguez; Oscar Ernesto Barrios, Osvaldo Marcelo Caligiuri (Oscar César Moyano) y Francisco Ramón Portillo; José Horacio Basualdo, Williams Ferré (Rubén Omar Morelli) y Carlos Omar Guerrero. DT: Roberto Resquín. GOLES: PT 35m Portillo (VD). ST 40m Basualdo (VD). CANCHA: Quilmes. ARBITRO: Luis Olivetto. #FútbolProfesional | El DT Felipe De La Riva convocó estos 20 jugadores para el partido de mañana frente a @qacoficial. #VamosViola. pic.twitter.com/tvDM3CmYco — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 22 de septiembre de 2017

Nacional B:

Villa Dálmine visita a Quilmes con la idea de mantenerse en la senda positiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: