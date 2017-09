La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 Primera D:

Puerto Nuevo recibe al líder Lamadrid

Al igual que Villa Dálmine, busca mantenerse en positivo









COMENZÓ LA CUARTA FECHA Ayer por la tarde, con la goleada 5-1 de Central Ballester sobre Atlético Lugano se puso en marcha la cuarta fecha del campeonato de la Primera D. Con este triunfo, el Canalla llegó a los 8 puntos y saltó al segundo lugar, mientras que Puerto Nuevo comparte el 6º puesto con 5 puntos. Hoy, además de Puerto Nuevo vs Lamadrid, también jugarán Atlas vs Juventud Unida. Mientras que mañana domingo lo harán: Real Pilar vs Argentino de Rosario. El lunes se enfrentarán: Deportivo Paraguayo vs Muñiz; Yupanqui vs Argentino de Merlo; y Centro Español vs Liniers. Finalmente, el martes chocarán Claypole vs Victoriano Arenas. Desde las 15.30, el Auriazul expone su invicto ante el Carcelero, que ganó los tres compromisos que disputó en el arranque del campeonato. Está en duda Kevin Redondo por un golpe en la cintura. Si no llega será reemplazado por Alexis Merlo. Por la cuarta fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Lamadrid, en un partido que comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Agustín Knoth. Y será, quizás, el duelo más interesante que tenga esta jornada de la divisional. Porque el Carcelero es el único líder, con puntaje ideal, luego de haber vencido en sus primeras tres presentaciones, mientras que el Auriazul está invicto también (dos empates y una victoria) y llega a este encuentro luego de haber obtenido un muy buen triunfo sobre Deportivo Paraguayo. Por eso, para los dirigidos por Carlos Hernández será además una prueba muy interesante, porque está claro que un nuevo triunfo los ubicaría en el lote de equipos cuyos arranques los muestran como potenciales candidatos a pelear arriba a lo largo de la temporada. Pero lo dicho: no será nada sencillo para Puerto Nuevo este compromiso. Es que Lamadrid no sólo tiene puntaje ideal, sino que todavía no ha recibido goles en lo que va del campeonato. El equipo dirigido por Horacio Fabregat ha mostrado una sólida defensa hasta el momento y, aprovechando sus oportunidades, sumó tres victorias, todas por 1 a 0. Para este compromiso, "Bocha" Hernández mantiene una duda en la formación inicial, dado que Kevin Redondo entrenó diferenciado esta semana por un golpe sufrido en la cintura. Si el volante central no está en condiciones para jugar hoy, su lugar será ocupado por Alexis Merlo, lo que conllevaría otras dos modificaciones tácticas, porque Maximiliano Díaz pasaría a jugar en el lugar de Redondo (volante central retrasado), mientras que Pablo Sosa dejaría la banda izquierda (que ocuparía Merlo) para moverse como mediocampista interior. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde sería con: Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Redondo o Merlo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. Además, Hernández también convocó a Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Luis Ibarra, Gustavo Roldán, Octavio Ábalos y Orlando "Pampa" Sosa. Por su parte, Horacio Fabregat presentaría a la misma formación que en la última fecha alistó en la victoria sobre Argentino de Rosario. O sea: Federico Ricciardelli; Lucas Panozzo, Iván Regules, Martín Sarandeses, Nicolás De Vito; Fabián Billordo, Julián Quinteros, Nicolás Frascone, Ariel Vera; Sergio Liparoti y Leandro Fleita.

MICHEL BUSTAMANTE, REFERENTE OFENSIVO EN PUERTO NUEVO.





QUIERE MÁS. LUEGO DE SU BUENA VICTORIA FRENTE A DEPORTIVO PARAGUAYO, EL ELENCO AURIAZUL BUSCARÁ SU SEGUNDO HALAGO FRENTE AL LÍDER DEL TORNEO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 22: En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 8, Lamadrid se impuso en 7 ocasiones y se registraron 6 igualdades. El Auriazul marcó 29 goles, mientras que el Carcelero señaló 31. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 11 veces: Puerto Nuevo ganó 4 partidos (16 goles); Lamadrid se impuso en 4 oportunidades (15 goles); y empataron 3 partidos. COMO LOCAL GRAL. LAMADRID. Jugaron en 10 ocasiones: Lamadrid ganó 3 (16 goles); Puerto Nuevo logró 4 victorias (13 goles); e igualaron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. Se jugó el martes 20 de septiembre de 2016, por la 4ª fecha del campeonato de Primera D 2016/17: LAMADRID 0 - PUERTO NUEVO 0. Arbitraje de Alejandro Porticella EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Se jugó el domingo 26 de marzo de 2017, por la 19ª fecha del campeonato de Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 2 - LAMADRID 2. Tadeo MacIntyre y Carlos Perrona adelantaron en dos oportunidades al Auriazul, mientras que Luciano Sánchez marcó ambas igualdades para el Carcelero. APOSTILLAS: Tres partidos sin perder suma Puerto Nuevo ante Lamadrid, con una victoria y dos empates. La última derrota se remonta al sábado 24 de febrero de 1996, por la 6ª fecha del Torneo Clausura de Primera C, cuando cayó por 2 a 0 con goles de País y Calentano. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (4), Humberto (3), Montori (2), Mario Gómez (2) y Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LAMADRID: Méndez (3), Bulacio (3), Ameijide (3), Moraglio (3), Adrián Sanfilippo (3), Bissio (2) y Luciano Sánchez (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1990 Fue el 18 de agosto, por la 18ª de la temporada 1989/90 de la Primera D: PUERTO NUEVO 1 - LAMADRID 0. PUERTO NUEVO (1): Monnín; Mauro Romero, Oscar Rodríguez, Walter Montani y Bruno; José Silva, Rodolfo Roldán y Humberto (Silvero); Juan Carlos Suárez, Martín Monteagudo y Garín. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Balvidares, Rubén Stella, Raúl Roldán y Gamboa. LAMADRID (0): Del Casale; Giráldez, Osvaldo Caldara, Kuruc y Djedjedián; Manzatto (Fabelca), Paredes y Pose (Cano); Ameijide, Nandes y Tartaglia. DT: Armando Quinteros. SUPLENTES: Bertondare y García Pujol (presentó uno menos). GOL: ST 9m Humberto (PN) CANCHA: Estadio Municipal. ARBITRO: Luis Mitre TERCERA: Puerto Nuevo 3 (Ayerbe, González y Sosa) - Lamadrid 1 (Scaliotti). Primera D: Puerto Nuevo recibe el sábado a Lamadrid: Finalmente se confirmó la fecha y el horario de las… https://t.co/udeYBoPbdF #CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 20 de septiembre de 2017

Primera D:

Puerto Nuevo recibe al líder Lamadrid

Al igual que Villa Dálmine, busca mantenerse en positivo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: