Básquet: Ciudad de Campana cayó ante Defensores Unidos

Por la segunda fecha del Provincial de Clubes, el Tricolor perdió anoche 83 a 76 en Villa Fox y sumó su segunda derrota en fila. No pudo como local, tampoco afuera. Así, el Club Ciudad de Campana no ha logrado victorias en sus primeras dos presentaciones del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Es que luego de la derrota en el debut ante Somisa de San Nicolás, anoche perdió 83-76 en Zárate frente a Defensores Unidos. El equipo dirigido por Fabián Timmis sufrió la inspirada noche de un ex: Alejandro Abaz descolló en Villa Fox. Anotó 35 puntos con un 65% de efectividad en lanzamiento de campo. El base advirtió de entrada que iba a tener una noche de ensueño: con 12 puntos suyos, Defensores Unidos se escapó 15-4 en el arranque. Una diferencia que el CCC recién pudo recortar promediando el segundo cuarto, cuando el buen ingreso de Camilo Cáceres y la participación de Mauro Corvalán le permitieron ubicarse a solo dos de diferencia (33-31). Sin embargo, CADU se mostró firme ante los embates del Tricolor y siempre tuvo respuestas para no dejarlo pasar al frente en el marcador. Incluso en el tercer período, cuando una ráfaga de Lautaro Toranzo le permitió a Ciudad igualar el juego en 58. Así, con Abaz como estandarte y con el interesante aporte de Alberto Morard, Defensores Unidos logró llegar a un cierre cómodo para celebrar su segundo triunfo consecutivo (había derrotado a Defensores de Villa Ramallo en el debut). La contracara fue Ciudad: a pesar del esfuerzo, volvió a quedarse con las manos vacías y todavía no pudo cantar victoria en este Provincial de Clubes. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES UNIDOS (83): Alejandro Abaz (35), Marcos Jelavich (13), Gonzalo Gomes (5), Alberto Morard (13) y Federico Barra (11) (FI) Julián Pinto (6), Bruno Girardi (0), Valentín Rivero (0), Federico Mazzonelli (0) y Stefano Zelaya (0). DT: Gastón Petrella. CIUDAD DE CAMPANA (76): Damián Iglesias (0), Francisco Santini (9), Lautaro Toranzo (16), Matías Nieto (13) y Mauro Corvalán (14) (FI); Eliseo Iglesias (5), Camilo Cáceres (6), Guido Cadelli (5), Ignacio Novoa (8) y Lucio Cadelli (0). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 22-14 / 23-26 (45-40) / 19-20 (64-60) / 19-16 (83-76). JUECES: Raúl Imosi y Gustavo Zukowski. GIMNASIO: Defensores Unidos.

GOLEADOR TRICOLOR. LAUTARO TORANZO SUMÓ 16 PUNTOS Y FUE EL MÁS EFECTIVO DE CIUDAD.

CADU ORO superó 83-76 a Ciudad de Campana. Alejandro Abaz 35pts+4as https://t.co/uRNhmCNdSS — FEBA Buenos Aires (@FBPBAoficial) 23 de septiembre de 2017

