Por las lluvias, los jóvenes tuvieron que encontrar otra manera de celebrar el Día del Estudiante. Como el toro que le pega la cornada al torero, no pude evitar el ponerme contenta. Destruir los parques no puede formar parte de los festejos. Dejar el espacio público en condiciones lastimosas y desparramar basura, tampoco. Es cierto que no todos los jóvenes toman colegios, se drogan o son vándalos. La estereotipización de la juventud como un mar de males es tan desfavorable como la que los tipifica como la fuente de las virtudes y dicha del futuro de la humanidad. Quizá debiéramos recordar que los jóvenes se inspiran en los adultos, sean padres, docentes, amigos, enfín, su entorno, para tomar decisiones. Cuando constato que los adolescentes de la escuela secundaria van en contra de un programa educativo que desconocen (dado que jamás fue implementado en Argentina a nivel enseñanza pública, sino para una élite ,a la que le fue muy bien), pienso en los adultos que por perpetrar sus ideas, mal informan.

La especialización profesional es una realidad del mundo de hoy, a la que los estudiantes van a tener que enfrentarse tarde o temprano. Hacerla en un ámbito amigable, con herramientas dadas por la escuela, rodeado de colegas y un grupo de pertenencia afín, sin dudas es lo mejor. En Brasil tuve la experiencia de estudiar en un secundario con orientación profesional y reconozco que me propició muchas ventajas a la hora de elegir. Los jóvenes deben animarse a los cambios y no temerlos. Los adultos, en cambio, debieran guiar a los jóvenes desde la verdad y no adoctrinarlos.



Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez

Blog de la autora: fabianadaversa.com