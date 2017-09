La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 Bomberos de Campana reciben donación de 135 kilos de ropa especial









NOTICIA RELACIONADA: "La llegada del SAME a Campana será un alivio para Bomberos Voluntarios" Uno de los saldos más visibles del su viaje a Nueva York, son los 135 kilos de ropa especial y equipos que Dappiano trajo para el cuartel de Campana como donaciones de la America’s 9/11 Fundation. "Fueron –dice el Jefe- nueve días espectaculares, donde visitamos unos 12 cuarteles de Nueva York y aledaños. También estuvimos en la Academia de Capacitación de Nueva York. Al ellos ser profesionales, tienen otra forma de trabajo. No intercambian tanto roles como nosotros, porque nosotros armamos la salida en función de los voluntarios que pudieron responder al llamado. Pero después, no vi que atacaran tan diferente el fuego. Son agresivos como nosotros: los primeros minutos son cruciales". Dappiano comentó que además pudo intercambiar experiencias con bomberos de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá, entre otros países. Y que la delegación de la Argentina estaba compuesta por personal de Campana, Garín San Miguel y Benavidez. "Parte del tiempo en Nueva York lo destinamos a coordinar los ejercicios de entrenamiento que vamos a tener en noviembre próximo en Garín, junto a la 9/11 Fundation", dijo el jefe del cuartel 37.

Del Mármol y Dappiano en el parque Riverside, luego de los homenajes a los caídos el 9 de septiembre de 2001.

