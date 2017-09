La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Lamadrid

Por Gustavo Belsué







ENCUENTRO Nº 22: En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 8, Lamadrid se impuso en 7 ocasiones y se registraron 6 igualdades. El Auriazul marcó 29 goles, mientras que el Carcelero señaló 31. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 11 veces: Puerto Nuevo ganó 4 partidos (16 goles); Lamadrid se impuso en 4 oportunidades (15 goles); y empataron 3 partidos. COMO LOCAL GRAL. LAMADRID. Jugaron en 10 ocasiones: Lamadrid ganó 3 (16 goles); Puerto Nuevo logró 4 victorias (13 goles); e igualaron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. Se jugó el martes 20 de septiembre de 2016, por la 4ª fecha del campeonato de Primera D 2016/17: LAMADRID 0 - PUERTO NUEVO 0. Arbitraje de Alejandro Porticella EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Se jugó el domingo 26 de marzo de 2017, por la 19ª fecha del campeonato de Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 2 - LAMADRID 2. Tadeo MacIntyre y Carlos Perrona adelantaron en dos oportunidades al Auriazul, mientras que Luciano Sánchez marcó ambas igualdades para el Carcelero. APOSTILLAS: Tres partidos sin perder suma Puerto Nuevo ante Lamadrid, con una victoria y dos empates. La última derrota se remonta al sábado 24 de febrero de 1996, por la 6ª fecha del Torneo Clausura de Primera C, cuando cayó por 2 a 0 con goles de País y Calentano. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (4), Humberto (3), Montori (2), Mario Gómez (2) y Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LAMADRID: Méndez (3), Bulacio (3), Ameijide (3), Moraglio (3), Adrián Sanfilippo (3), Bissio (2) y Luciano Sánchez (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA LOCAL DE 1990 Fue el 18 de agosto, por la 18ª de la temporada 1989/90 de la Primera D: PUERTO NUEVO 1 - LAMADRID 0. PUERTO NUEVO (1): Monnín; Mauro Romero, Oscar Rodríguez, Walter Montani y Bruno; José Silva, Rodolfo Roldán y Humberto (Silvero); Juan Carlos Suárez, Martín Monteagudo y Garín. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Balvidares, Rubén Stella, Raúl Roldán y Gamboa. LAMADRID (0): Del Casale; Giráldez, Osvaldo Caldara, Kuruc y Djedjedián; Manzatto (Fabelca), Paredes y Pose (Cano); Ameijide, Nandes y Tartaglia. DT: Armando Quinteros. SUPLENTES: Bertondare y García Pujol (presentó uno menos). GOL: ST 9m Humberto (PN) CANCHA: Estadio Municipal. ARBITRO: Luis Mitre TERCERA: Puerto Nuevo 3 (Ayerbe, González y Sosa) - Lamadrid 1 (Scaliotti).

