La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 Atletismo:

Atletas del CCC lograron 18 podios en San Andrés de Giles







Los Sub 14 y Sub 16 participaron del Torneo Provincial de Pruebas Combinadas. Al mismo tiempo se realizaron competencias para todas las categorías de manera no oficial. El pasado sábado se realizó en la pista municipal de la ciudad de San Andrés de Giles el Torneo Provincial de Pruebas Combinadas para las categorías Sub 14 y Sub 16. Al mismo tiempo se desarrolló un campeonato para todas las categorías de manera no oficial dentro del certamen provincial. Así, a lo largo de toda la jornada, los representantes del Club Ciudad de Campana cosecharon un total de 18 podios. En el Torneo Provincial de Pruebas Combinadas registraron los siguientes resultados: Categoría Sub 14 Tomás Muñoz: 1er puesto en el Hexatlon (80 metros libres, 80 metros con vallas, salto en alto y largo, lanzamiento de bala y de jabalina). Julieta Rodríguez: 2º puesto en Pentatlon (80 metros libres, salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala y de jabalina). Matías Carrasco: 2º puesto Hexatlón. Enzo Peña: 3er puesto Hexatlón. Malena Rodríguez: 3er puesto Pentatlón. Ariana Gómez: 4º puesto Pentatlón. Aylen Hernandorena: 5º puesto Pentatlón. Bianca Amante: 8º puesto Pentatlón. Iara López: 11º puesto Pentatlón. Categoría Sub 16 Iara Herrera: 1er puesto en el Hexatlón. Daiana Conti: 5º puesto Hexatlón. NO OFICIAL. En tanto, en la misma pista, se llevó adelante un torneo no oficial para todas las categorías, en el que los atletas del CCC obtuvieron los siguientes resultados: Categoría Sub 12 En esta categoría solo se realizó la prueba de triatlón (50 metros con vallas, salto en largo y lanzamiento de pelota de softbol) y se premió a todos los participantes. Por el Club Ciudad de Campana compitieron: Lola Torres, Tamara Conti, Davis Vilela, Leonel Giuliano, Ernestina Torres, Julián Furchi, Bianca Chiarazo, Leonel Gajo, Sofía Peña y Agostina Tambosco. Categoría Sub 18 Sebastián Gómez: 1er puesto en 100 metros libres y 3º en Lanzamiento de Bala. Bruno Godoy: 3er puesto en 100 metros libres. Categoría Única Paula Díaz: 1er puesto en Salto en Largo y en Lanzamiento de Bala. Juan Martín Marquine: 1er puesto en Salto en Alto. Eric Muga: 1er puesto en Lanzamiento de Bala y en Lanzamiento de Disco. Nicolás Fernández: 3er puesto en Lanzamiento de Disco. María del Luján Perea: 1er puesto en 3.000 metros llanos. Victoria Tuay: 2º puesto en 3.000 metros libres. Yamila Benítez: 3er puesto en 3.000 metros libres. Mariano Esquivel: 2º puesto en 3.000m libres. Franco Berón: 4º puesto en Lanzamiento de Bala. Lautaro Piana: 8º puesto en Lanzamiento de Disco.

A PURO PODIO. LOS ATLETAS TRICOLORES JUNTO AL PROFESOR DIEGO MARQUINE.



Atletismo:

Atletas del CCC lograron 18 podios en San Andrés de Giles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: