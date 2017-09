La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/sep/2017 Súperliga:

Juegan desde las 18.05 en Liniers. Ayer, Patronato le ganó a Atlético Tucumán y alcanzó al Xeneize y a River en lo más alto. La cuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol se puso en marcha anoche con dos partidos. En primera instancia, en Córdoba, Belgrano igualó sin goles frente a Tigre. Y luego, Patronato venció 2-1 como local a Atlético Tucuman, llegó a los 9 puntos y alcanzó en lo más alto de la tabla de posiciones a Boca y a River (con un partido más, claro está). Esta cuarta fecha de la Superliga continuará hoy con uno de los platos fuertes de su programación: la visita de uno los líderes, Boca Juniors, a uno de los escoltas, Vélez Sarsfield. El encuentro se jugara desde las 18.05 horas en Liniers y será transmitido por TNT Sports. Además, hoy también juegan: Arsenal vs Temperley (14.05), Huracán (con Nazareno Solís) vs Unión de Santa Fe (14.05), Chacarita vs Talleres (16.15) y Godoy Cruz vs Independiente (20.05). En tanto, mañana domingo se enfrentarán: Colón vs Defensa y Justicia (11.05), Olimpo vs Gimnasia (14.05), Rosario Central vs Banfield (16.05), River Plate vs Argentinos (18.05) y Racing Club vs San Martín de San Juan (20.05). Finalmente, el lunes se cerrará esta cuarta fecha con Lanús vs Newells (19.05) y Estudiantes vs San Lorenzo (21.05), que ayer se quedó sin entrenador, luego que el uruguayo Diego Aguirre presentara su renuncia al cargo. "Sin el objetivo de la Copa Libertadores, hace que sintamos la necesidad de alejarnos", señaló el entrenador.

