Remo:

Felipe Modarelli será evaluado mañana en la Regata Oficial que se disputará en Tigre







El remero del CBC será testeado por el Cuerpo Técnico de la Selección para los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". Será este domingo en la Pista Nacional de Remo, durante la séptima fecha del calendario 2017. El Boat Club no participará de la competencia. Este fin de semana se correrá en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre una nueva regata oficial del calendario 2017 de la Asociación Argentina de Remo. Será la séptima del año y la anteúltima del 2017, año que se cerrará con el siempre esperado Campeonato Argentino. En esta oportunidad, Felipe Modarelli será el único remero campanense que competirá, ya que el equipo oficial del Campana Boat Club no participará de la regata, al tiempo que Rodrigo Murillo (del Club San Fernando) está en Sarasota (Estados Unidos) a la espera del comienzo de la edición 2017 de los World Rowing Championships. Modarelli, triple campeón argentino en tres modalidades distintas (single, dos sin timonel y cuádruple menor), correrá en dos sin timonel (remos largos, uno por remero) junto a Tomás Herrera del Club Mendoza de Regatas. La particularidad es que competirá contra botes doble par (remos cortos, dos por remero), y en la categoría Sub 23. No es un dato menor, ya que de por sí los dobles son más veloces que los dos sin, y además Felipe aún tiene edad de categoría menor, por lo que va a enfrentarse a atletas de dos categorías superiores. Sus rivales serán Eric Calderón y Emiliano Soria (Club Atlantis de Mar del Plata) por cancha 1, Matías Gil Diaz de Vivar y Francisco Artagaveytia (Buenos Aires Rowing Club) por cancha 2, Facundo Forneris y Valentino Balzarini Jara (Club de Regatas La Marina) por cancha 3, y los campeones sudamericanos junior Franco Calvo y Lautaro Barrios (Club Náutico Zárate) por cancha 4. El bote mixto entre el CBC y Mendoza de Regatas ocupará el andarivel 5. El nivel de la prueba será altísimo: Soria, de Atlantis, es miembro de la selección argentina de remo junior. Facundo Forneris es actual campeón sudamericano y doble campeón en la Royal Canadian Henley Regatta, y su compañero Balzarini Jara es el actual campeón argentino de singles junior. Calvo y Barrios, por último, son bicampeones sudamericanos, multiples campeones argentinos, y recientemente han disputado su tercer campeonato mundial en Trakai, Lituania, donde consiguieron un histórico séptimo puesto y la clasificación de la plaza del bote dos sin para Argentina para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. La inclusión de Felipe y Tomás en esta regata servirá como evaluación y preparación para los II Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud, que se llevarán a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en la Laguna La Luz de Curaumá, Valparaiso, Chile. La regata del domingo comenzará a las 9 de la mañana, y será organizada y fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre.

PRUEBA. FELIPE MODARELLI INTEGRARÁ JUNTO A TOMÁS HERRERA UN BOTE DE DOS SIN TIMONEL.



