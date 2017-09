"Tienen razón que la culpa de las inundaciones no es de los vecinos, es de ellos. Es de la gestión kirchnerista que nunca se efectuó un plan de saneamiento para mitigar las inundaciones", resaltó Agostinelli. El secretario de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Económico, Sergio Agostinelli, cuestionó los dichos de los concejales del bloque PJ-Frente para la Victoria que cuestionaron al Municipio por las consecuencias del último temporal. "Tienen razón cuando dicen que la culpa no es de los vecinos. La culpa es de ellos y de la gestión kirchnerista que gobernó durante 20 años y nunca efectuó un plan de saneamiento para mitigar las inundaciones ante un evento climático como el que sufrimos días atrás", resaltó el funcionario municipal. Y sumó: "Desde que asumimos como gestión, en la Secretaría nunca se encontró ni un expediente, ni documentación o carpetas que tengan como eje principal solucionar esta problemática de larga data". "En estos 20 meses de gestión, se hicieron y se están realizando muchas obras de infraestructuras en distintos puntos de la ciudad en pos de mitigar las inundaciones ante una lluvia tan grande como la pasada", destacó Agostinelli al referirse a los trabajos que se está ejecutando el Municipio en distintos barrios de la ciudad. Asimismo, explicó que desde el Municipio se solicita la colaboración de los vecinos al momento de disponer los residuos en la vía pública los días de lluvia, ya que "los mismos obstruyen los conductos pluviales y empeoran la situación".

Para Agostinelli, la culpa no es de los vecinos sino del gobierno anterior.



El secretario de Planeamiento cuestionó al PJ-FpV local

