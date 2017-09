Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/sep/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/sep/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Nacional B:

RESULTADOS 2ª FECHA: Atlético Rafaela 0-1 Los Andes; Deportivo Morón 1-3 Deportivo Riestra; Independiente Rivadavia 0-0 San Martín (T); Brown (A) 1-0 Instituto; Ferro Carril Oeste 1-0 Almagro; Quilmes 1-0 Villa Dálmine. Juegan hoy: Flandria vs Agropecuario; All Boys vs Santamarina; Boca Unidos vs Gimnasia (J); Guillermo Brown (PM) vs Juventud Unida (G); y Mitre (SdE) vs Estudiantes (SL). Mañana, la fecha se cierra con Aldosivi vs Nueva Chicago. AHORA, A VILLA DÁLMINE SE LE VIENE SARMIENTO DE JUNÍN La tercera fecha se jugará el próximo fin de semana y tendrá a Villa Dálmine recibiendo a Sarmiento de Junín en un partido que se disputará este viernes 29 de septiembre desde las 21 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta hizo más méritos que Quilmes, pero terminó cayendo 1-0 en un encuentro en el que le sancionaron tres penales en contra y le expulsaron a Celaya. Aun así, siempre se mantuvo con vida y mereció traerse algo para Campana. Villa Dálmine sufrió ayer su primera derrota del campeonato 2017/18 del Nacional B al caer 1-0 como visitante frente a Quilmes en un partido en el que no mereció perder. Aun cuando para analizar la actuación Violeta se necesita de mucha frialdad para saber abstraerse de los tres penales que Pedro Argañaraz le concedió al Cervecero y también de la expulsión de Juan Celaya, que ni siquiera privó al equipo de nuestra ciudad de ese último impulso final con el que trató de llegar a la igualdad. Es que el conjunto dirigido por Felipe De la Riva volvió a mostrar más virtudes que deficiencias. Sobre todo en la intensidad de juego y en el manejo del balón en la mitad de la cancha, dos diferencias notables respecto a la pasada temporada. Además, esa presencia que impuso Villa Dálmine fue en el estadio Centenario, como visitante, ante uno de los grandes candidatos al ascenso que tiene la divisional. Y en un escenario de adversidad por el polémico arbitraje de Pedro Argañaraz. En el debe le quedó la generación de jugadas de riesgo. Ya lo había dicho el DT tras la victoria frente a Boca Unidos: que uno de los puntos a mejorar era la claridad en los metros finales. Una situación que se repitió porque Villa Dálmine se plantó ayer en campo rival, pero no pudo provocarle tanto peligro a Trípodi en los momentos en que ejerció mayor dominio sobre su rival. Claro: tampoco tuvo esa complicidad que sí mostró Argañaraz para con Quilmes. El árbitro nunca dudó dentro del área Violeta y, así, el Cervecero dispuso de tres penales a favor. El primero, a los 11 minutos, convertido por Felipe Cadenazzi, fue la diferencia final. Luego, en el segundo tiempo, ni Cadenazzi ni Nicolás Castro pudieron desde los 12 pasos y dejaron con vida al elenco de nuestra ciudad, que fue una y otra vez en los minutos finales, pero que no pudo concretar y se quedó con las manos vacías cuando había hecho méritos para, al menos sumar un empate. EL PARTIDO Finalmente, Gonzalo Papa y Nicolás Sánchez fueron de la partida y, entonces, Felipe De la Riva repitió la misma formación titular que presentó en el debut ante Boca Unidos sin variantes tácticas, con "Cuca" parado por delante del volante central uruguayo. Así, Villa Dálmine salió a tratar de plantarse en terreno ajeno y presionar la salida de Quilmes, que intentó en los primeros minutos sacar limpia la pelota desde la última línea, con participación incluso del arquero Trípodi. Pero el prtido se abrió a los 11 minutos cuando Pedro Argañaraz marcó un agarrón de Martinich a Larrea dentro del área a la salida de una pelota parada. Del penal se hizo cargo Felipe Cadenazzi, quien eligió la derecha de Perafan y estableció el 1-0 cuando el encuentro todavía se estaba armando. La ventaja tranquilizó a Quilmes, que tres minutos después, tras una corrida de Ilarregui por derecha, tuvo el segundo en un anticipo de Cadenazzi que salió apenas ancho por el primer palo. Igualmente, el Violeta no se desordenó y siguió apegado a su plan de presionar en campo rival y de jugar prolijo el balón, algo que conseguía en la mitad de la cancha, incorporando incluso a sus marcadores laterales. Y de a poco, aunque le costó encontrar profundidad en esas asociaciones, empezó a hacerse dueño del trámite y a generar situaciones. A los 20, Burzio exigió a Trípodi con un remate al primer palo. A los 27, una pelota recuperada por Renso Pérez terminó con un centro atrás para la llegada de Burzio, quien cayó apareado por un defensor cuando se aprestaba a definir con el arco a su disposición en una acción que el delantero cordobés reclamó como penal. Y a los 30, Córdoba bajó la pelota por izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un disparo rasante que se estrelló en la base del poste derecho de Trípodi. La intensidad la proponía el equipo de nuestra ciudad, que recuperaba y jugaba (muy bien Papa en ese aspecto), abriendo a Quilmes y generando espacios para que los movedizos Córdoba y Burzio compliquen continuamente a Colotto y Albarracín. El local recién reaccionó hacia los 40 minutos, con un gran desborde de Ilarregui por izquierda (el centro atrás le llegó a Castro, pero el remate se desvió y fue fácilmente controlado por Perafan). Luego de esa jugada, el Cervecero pudo pararse algunos metros más adelante y salir de su campo para emparejar el trámite en los minutos finales de la primera parte. El balance fue claramente favorable al Violeta. Y eso lo notó también el DT Lucas Nardi, quien en el arranque del complemento mandó a la cancha a Augusto Max por Jonatan Torres. O sea: un volante más posicional y con más marca en reemplazo de quien intentó asumir el rol de enganche que dejó vacante Miguel Caneo (fue baja por lesión). Entonces, los primeros minutos de la segunda parte mostraron un encuentro más disputado, con un Villa Dálmine que tenía más dificultades para encontrar pases entre líneas (fue mejor tomado Nicolás Sánchez) y se veía obligado a buscar con pelotas largas a sus delanteros. Así, lo mejor fue una triangulación del Violeta que le permitió llegar por izquierda a Martinich, quien no decidió bien y su envío pinchado no fue centro ni tiro al arco. Minutos después, sobre los 15, otra buena acción del equipo de nuestra ciudad volvió a derivar en la llegada de Martinich por izquierda, quien esta vez fue tapado cuando probó desde el borde del área. Los intentos de Villa Dálmine casi se desmoronan a los 21 minutos, cuando el celoso Argañaraz marcó una supuesta mano intencional de Fernando Alarcón (quien se agachó a cabecear y lo hizo imperfectamente) en un centro intrascendente que envió Castro desde la izquierda. Pero, esta vez, Perafan adivinó la intención de Cadenazzi y le desvió el penal arrojándose contra su palo derecho. Para entonces, De la Riva ya tenía preparado un doble cambio: Giordana entró por Córdoba para formar pareja con Burzio, mientras que Jourdan reemplazó a Sánchez y se ubicó en la derecha, pasando Renso Pérez a la izquierda. El juego no perdió en intensidad, pero sí en precisión. Se hizo más desprolijo, con algunos bochazos sin destino y de eso sacó ventajas Quilmes, nuevamente con la complicidad de Argañaraz, siempre presto a marcar penales a favor del Cervecero. Porque a los 33 minutos le sancionó un tercer penal (sí, un tercer penal) y, encima, expulsó a Celaya por doble amonestación (la primera amarilla había sido en la acción anterior) luego que "Cachi" se arrojara a tapar un remate que rebotó sin intención en su mano. Esta vez no fue Cadenazzi: el que asumió la responsabilidad fue Nicolás Castro, quien ejecutó muy mal, alto sobre el ángulo derecho de Perafan. Entonces, a pesar de los tres penales en contra y de contar con un hombre menos, Villa Dálmine se mantuvo con vida. Y peleando hasta el minuto final, acorralando a Quilmes contra el arco de Trípodi aun con diez jugadores. Así, sin claridad, pero con mucho corazón y enjundia, obligó al arquero local a revolcarse en más de una oportunidad. Por eso, cuando Argañaraz marcó el final del partido, la sensación de injusticia fue total para el pueblo Violeta. Por lo realizado en el primer tiempo, por los tres penales en contra y porque a pesar de jugar con un hombre menos, terminó apretando al Cervecero contra su arco y mereciendo, como mínimo, el empate. SÍNTESIS DEL PARTIDO QUILMES (1): Emanuel Trípodi; Juan Larrea, Diego Colotto, Tobías Albarracín, Federico Álvarez; Sebastián Romero, Brandon Obregón; Francisco Ilarregui, Jonatan Torres, Nicolás Castro; y Felipe Cadenazzi. DT: Lucas Nardi. SUPLENTES: Marcos Ledesma, Alejandro Furia Cabral, Augusto Max, Matías Mansilla, Matías Tissera, Justo Giani y Matías Nouet. VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Juan Celaya, Marcos Martinich; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Nicolás Sánchez, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Cristian González, Horacio Falcón, Federico Recalde, Federico Jourdan, Juan Manuel Mazzocchi y Santiago Giordana. GOLES: PT 12m Felipe Cadenazzi -penal- (Q). CAMBIOS: ST Max x Torres (Q); 24m Giordana x Córdoba (VD) y Jourdan x Sánchez (VD); 32m Mazzocchi x Martinich (VD): 40m Nouet x Ilarregui (Q); 43m Tissera x Cadenazzi (Q). AMONESTADOS: Trípodi, Cadenazzi y Torres (Q); Papa y Perafan (VD). EXPULSADO: ST 33m Juan Celaya (VD) por doble amonestación. INCIDENCIAS: ST 21m Perafan (VD) le desvió un penal a Cadenazzi (Q). ST 34m Castro (Q) desvió un penal por sobre el travesaño. CANCHA: Quilmes. ARBITRO: Pedro Argañaraz.

JOURDAN SE LLEVA EL BALÓN CON LA MANO ANTE TRÍPODI EN LA ÚLTIMA CHANCE QUE TUVO EL VIOLETA.





DE MAYOR A MENOR. NICOLÁS SÁNCHEZ FUE IMPORTANTE EN EL MEJOR MOMENTO DEL VIOLETA EN EL PRIMER TIEMPO. EN EL SEGUNDO SE APAGÓ Y TERMINÓ SIENDO REEMPLAZADO POR FEDERICO JOURDAN.





¿FUE PENAL? FEDERICO ÁLVAREZ INCOMODA A BURZIO CUANDO EL DELANTERO LLEGABA PARA EMPUJAR UN CENTRO DE RENSO PÉREZ. EL JUGADOR VIOLETA RECLAMÓ INFRACCIÓN, PERO ARGAÑARAZ LE ASEGURÓ QUE NO FUE. LOS TRES PENALES El árbitro Pedro Argañaraz sancionó tres penales a favor de Quilmes en las siguientes situaciones: 1) Iban 11 minutos de la primera parte cuando en un centro pasado, Marcos Martinich tironeó de la camiseta a Juan Larrea. El jugador de Quilmes, al ver que la pelota lo sobraba, se dejó caer mientras Juan Celaya rechazaba de cabeza más atrás. Pateó Cadenazzi y convirtió. 2) A los 21 mintuos del segundo tiempo, Nicolás Castro envió un centro desde la izquierda. El envío fue defectuoso y a media altura, por eso, Fernando Alarcó debió agacharse para intentar cabecear dentro del área (apenas un metro adentro). Pero no coordinó bien y la pelota terminó dándole en el cuerpo y quizás en la mano (no se advirtió bien). Según Argañaraz, sí fue en la mano. Y a pesar de que fue totalmente involuntaria, sancionó el segundo penal. Ejecutó Cadenazzi y atajó Perafan. 3) Se jugaban 33 minutos del segundo tiempo cuando, tras varios rebotes dentro del área, el balón le quedó a Obregón, quien remató de zurda. Celaya se arrojó al piso para tapar el remate y la pelota, luego de impactar en sus piernas, rebotó en su mano. Suficiente para que el celoso Argañaraz marcara penal nuevamente y, además, le muestre la segunda amarilla a Cachi. El penal lo pateó, muy desviado, Nicolás Castro.



