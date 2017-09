RESULTADOS Y POSICIONES En el arranque de esta jornada, el viernes, Central Ballester goleó 5-1 como local a Atlético Lugano. En tanto, ayer no hubo goles: Puerto Nuevo empató 0-0 con Lamadrid, mientras que Atlas y Juventud Unida tampoco se sacaron ventajas en General Rodríguez. La fecha continuará hoy con el enfrentamiento Real Pilar vs Argentino de Rosario. Mañana jugarán: Deportivo Paraguayo vs Muñiz; Yupanqui vs Argentino de Merlo y Centro Español vs Liniers. En tanto, el martes chocarán: Claypole vs Victoriano Arenas. NOTICIA RELACIONADA: Puerto Nuevo:

Ponce De León; "No nos guardamos nada" Como local, el equipo de Carlos Hernández igualó sin goles frente a Lamadrid en un encuentro muy parejo y con escasas situaciones de peligro. Así, el Auriazul suma cuatro fechas sin perder, con una victoria y tres empates en este inicio. Trabado, luchado, muy trabajado, disputado... Todos esos adjetivos le caben al partido que Puerto Nuevo y Lamadrid jugaron ayer por la tarde en el estadio Carlos Vallejos sin poder sacarse diferencias. Y era un trámite imaginable en la previa, porque el Carcelero llegaba a Campana con puntaje ideal, luego de tres exiguos triunfos por 1-0. Mientras el Auriazul ya había demostrado que está preparado para dar batalla de igual a igual contra cualquier rival y que, si le brindan espacios, golpea (igualó 2-2 con Central Ballester y 1-1 con Yupanqui, mientras que en la presentación anterior había superado 3-0 a Deportivo Paraguayo). Así, el 0-0 le terminó cayendo bien a ambos. Porque Lamadrid sigue como líder y con su arco invicto, mientras para el equipo de nuestra ciudad fue otra prueba más que superó en este proceso de crecimiento que está experimentando. Por eso, en la próxima fecha frente a Deportivo Muñiz, tendrá la oportunidad de salir a buscar una nueva victoria desde esa tranquilidad. EL PARTIDO Puerto Nuevo repitió la misma alineación titular que presentó en sus dos partidos anteriores, a pesar de las molestias que arrastraba Kevin Redondo (traumatismo en la cadera). Y aunque en los primeros minutos aparecieron opciones en las dos áreas (un tiro libre ejecutado por Pablo Sosa para el Auriazul y una llegada franca por izquierda de Vera Montaña para Lamadrid), el juego no iba a tener esa intensidad en las áreas. Por el contrario, se iba a desarrollar principalmente en la mitad de la cancha, con mucha lucha y poco juego. Es que ni el Auriazul ni el Carcelero pudieron transformarse en dominador de trámite y estuvieron lejos de imponer condiciones. La visita congestionaba la mitad de la cancha, anulaba circuitos y trataba de buscar el pivoteo de Fleitas y Liporati para luego abrir la cancha. En tanto, los de "Bocha" Hernández apuntaban principalmente a la derecha para atacar, porque interrumpido el circuito entre Sosa, Díaz y Bustamante, la potencia de MacIntyre y Rodríguez por derecha era su mejor carta junto a la movilidad y la entrega de Águila. Encima, con el correr de los minutos, el partido se fue calentando: el árbitro Agustín Knoth no mostró tarjetas amarillas y los roces y las protestas se tornaron moneda corriente. En ese escenario, sobresalía la firmeza y la tranquilidad de Raúl Colombo para brindarle tranquilidad a sus compañeros y cerrarles los caminos a los delanteros visitantes. Por eso, recién a los 33 minutos apareció una oportunidad clara de gol. Fue cuando Águila dibujó una gran jugada por izquierda, desbordó y envió un centro que Díaz peinó de manera imperfecta, sin poder cambiarle del todo la trayectoria al balón, que salió pegada al segundo palo junto al "uuuhhh..." que bajó desde la tribuna. En el complemento, Puerto Nuevo sintió el desgaste, perdió intensidad y entregó ventajas en la marca, lo que le permitió a Lamadrid jugar más en campo ajeno y generar dos situaciones claras de gol. Una a los 12 minutos, cuando Billordo le ganó a Robles, giró y remató al primer palo, donde rebotó el balón. Luego, a los 17, Vera Montaña llegó al fondo por izquierda y le sirvió el gol a Liporati, quien increíblemente elevó su definición por sobre el travesaño. El trámite, igualmente, siguió siendo poco claro, con dos equipos más preocupados en destruir que en construir. Por eso, recién a los 30 minutos apareció una nueva oportunidad de gol. Fue cuando Águila tiró un caño en mitad de cancha y construyó un contragolpe en el que Sosa no estuvo claro para decidir dentro del área cuando quedó de frente al arquero. De allí en adelante, con los cambios, el encuentro se encaminó al 0-0. Que fue lo que terminó sucediendo, no sin antes una brillante intervención de Rodrigo Ponce De León, quien a los 47 minutos le tapó una definición cara a cara a Julián Sarandeses. Entonces, cuando el árbitro Agustín Knoth marcó el final, la sensación de conformidad con el punto estuvo de los dos lados del Carlos Vallejos. Al fin y al cabo, ninguno de los dos hizo méritos como para más. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Walter Luis Ibarra, Gustavo Roldán, Octavio Ábalos, Alexis Merlo y Orlando Sosa. LAMADRID (0): Federico Ricciardelli; Iván Regules, Nicolás De Vito, Matías Palacios, Julián Quinteros; Fabián Billordo, Nicolás Frascone, Martín Sarandeses, Ariel Vera Montaña; Leandro Fleita y Sergio Liporati. DT: Horacio Fabregat. SUPLENTES: Martín García, Ezequiel Reyna, Damián Bulacio, Lucas Panozzo, Diego Caldas, Alexis Aguirre y Cristian Maciel. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Maciel x Fleita (L), 25m Caldas x Liporati (L), 32m Aguirre x Billordo (L), 37m Merlo x P. Sosa (PN), 40m O. Sosa x Bustamante (PN) y 44m Ábalos x Rodríguez (PN). AMONESTADOS: Robles (PN); Regules (L). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Agustín Knoth.

EL AURIAZUL MANTUVO SU INVICTO EN EL TORNEO.





INCANSABLE. GERMÁN ÁGUILA AGUANTA EL BALÓN ANTE LA MARCA DE PALACIOS EN UN ACCIÓN DEL PRIMER TIEMPO.





VÍA AÉREA. RAÚL COLOMBO Y TADEO MACINTYRE ATACAN UNA PELOTA PARADA EN EL ÁREA DE LAMADRID.





MUY CERCA. EL ARQUERO RICCIARDELLI ACHICA CORRECTAMENTE ANTE PABLO SOSA EN LA MEJOR CHANCE QUE TUVO EL AURIAZUL EN EL SEGUNDO TIEMPO.

Primera D:

Puerto Nuevo se bancó al líder y estiró su invicto en el arranque

