Un centenar de profesionales se sumaron a los equipos técnicos de Unidad Ciudadana Campana

Trabajarán en proyectos de interés para la Comunidad. El primer candidato a Concejal, Rubén Romano, aseguró: "queremos construir un futuro para todos los campanenses, una ciudad con desarrollo pero con inclusión, donde las oportunidades no estén sujetas a valores individuales como la meritocracia, sino por la equidad y la solidaridad". Multitudinaria convocatoria de Unidad Ciudadana Campana, espacio que ya trabaja en la conformación de sus equipos técnicos, los cuales fueron presentados en pasado Viernes en un evento que contó con la presencia de más de cien profesionales de nuestra Ciudad. Abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, paisajistas , son algunas de las profesiones que tienen representación en el trabajo de las comisiones, las cuales se reúnen en Bisellia, y avanzan en la conformación de distintos proyectos de interés comunitario. Durante la presentación, hicieron uso de la palabra integrantes de cada una de las comisiones dispuestas a trabajar en la coordinación de cada eje de análisis. El abogado Diego Andreini, por la Comisión de Derecho y Ciudadanía, las psicólogas Marie Labarthe y Lucy Di Fino, por la Comisión de Niñez y Familia, los médicos Salome Baro y Alfio Rey, por la Comisión de Salud, el Arquitecto Alberto Rocca, por la Comisión de Desarrollo Urbano, la docente jubilada María Cristina Piccirilli, por la Comisión de Educación, y el Licenciado en Cs. Política Marcelo Busalachi, por la Comisión de Desarrollo Productivo, explicaron los principales ejes en los que abordarán su tarea. Luego, el primer candidato a Concejal por Unidad Ciudadana Campana, el Dr. Rubén Romano, pidió a los presentes "que desde su formación, sus conocimientos y saberes puedan aportar a la construcción de una ciudad mejor". "Queremos poner en debate un plan de desarrollo y construir un futuro para todos los campa-nenses, una ciudad con desarrollo pero con inclusión, donde las oportunidades no estén sujetas a valores individuales como la meritocracia, sino por la equidad y la solidaridad… Vivimos en una ciudad industrial, y cuando el gobierno viene a proponernos atrasar cien años el modelo de desarrollo argentino, desmantelar la etapa de reindustria-lización para volver al modelo agroexportador y de prestación de servicios, nos preguntamos ¿qué futuro tiene nuestra ciudad y nuestros trabajadores en el proyecto oficial?". Por eso, el candidato local de Unidad Ciudadana propuso "debatir el perfil de desarrollo de Campana para el futuro pensando en nuevos ejes como el turismo, la gastronomía, el arte y la industria blanca, para vivir en una ciudad con trabajo pero sin seguir perdiendo calidad de vida. Tenemos más de 100 proyectos legislativos para impulsar desde nuestras bancas, todos surgieron de la demanda social recogida en las mateadas y en los encuentros con vecinos. Queremos sumar además todo lo que surja del trabajo de Uds. en los equipos profesionales", alentó. "Hoy estamos dando el primer paso en la conformación de los equipos técnicos y no queremos que sean los equipos de la campaña. Queremos que sigan siendo los equipos de Unidad Ciudadana cuando pasen las elecciones, porque muchísimos temas requieren de mayor tiempo de estudio, análisis y debate. Nuestro objetivo es la elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Local pensando en la ciudad del futuro, la ciudad del 2030, que tenga el mayor consenso posible para construir una nueva mayoría que nos devuelva la posibilidad de soñar un futuro mejor para todos, y que ponga en el gobierno de Campana a vecinos campanenses. Porque nadie sentirá más amor por Campana que hombres y mujeres de su propio pueblo" finalizó Romano.

El primer candidato a concejal, Rubén Romano, encabezó el acto de presentación.







Un centenar de profesionales se sumaron a los equipos técnicos de Unidad Ciudadana Campana

