Cantlon presentó un proyecto para crear el Registro Municipal de Electrodependientes

En conferencia de prensa, el candidato a concejal explicó la iniciativa junto a la Dra. Rosa Funes y al concejal Carlos Gómez. También brindó su testimonio Federico Graziosi, padre de un niño electrodependiente. "En nuestra ciudad hay aproximadamente 13 usuarios electrodepen-dientes. Estas personas son aquellas que por razones médicas necesitan estar conectados permanentemente a una máquina eléctrica para poder sobrevivir", explicó Axel Cantlon. "Recientemente se sancionó la Ley 27.351 que establece la gratuidad del servicio de luz para esas personas, pero esa ley no puede aplicarse en la Provincia de Buenos Aires hasta tanto la Legislatura Provincial apruebe otra ley para adherir a la norma nacional", añadió. Según Cantlon, "esto quiere decir que en la práctica los usuarios electrodependientes de Campana deben seguir abonando facturas cercanas a los $3.000, aún si se aplica la tarifa de Interés Social que actualmente está vigente en provincia dado que solamente les da un descuento parcial del 40%". "La propuesta que estamos presentando consiste en crear un Registro Municipal de Electrodependientes para que de manera transitoria y hasta tanto se apruebe la adhesión a la ley nacional y se vuelva operativa sea el Municipio de Campana quien abone las facturas de estos usuarios, por medio del dinero que se recauda con la Tasa de Alumbrado Público que todos pagamos con la factura de luz", aseguró. "El HCD ya aprobó una resolución para solicitar la aprobación de la ley de adhesión al Congreso de la Provincia. Eso está muy bien, es correcto. Nosotros estamos proponiendo una medida de otro tipo, para ayudar a las personas enfermas hasta que eso ocurra", amplió el candidato a concejal. Para el líder de la UV Más Campana, de acuerdo a sus cálculos "el costo anual de esta medida sería de aproximadamente $450.000". "Se instrumentaría con un convenio que tiene el Municipio con EDEN que compensa la recaudación de la Tasa de Alumbrado que la empresa nos cobra con la factura, con el gasto de luz de la Municipalidad", señaló. "En 2016 esa tasa generó recursos por $ 28.300.950,75, mientras que el gasto de luz del municipio ascendió a $20.185.003,18. Esto quiere decir que hubo un superávit de más de $8 millones a favor del Municipio que se pueden utilizar para financiar las facturas de los electrodependientes", sostuvo Cantlon. En la conferencia de prensa estuvo presente Federico Graziosi, padre de un chico electrodependiente, quien manifestó: "Veo muy bien la propuesta que está planteando Axel como una medida de mediano plazo hasta que se apruebe la ley provincial. Esto es una urgencia. Hay personas que dependen de aparatos electrónicos para tener oxígeno constante. Esto puede salvar una vida. Estoy asesorando a varias personas para que se registren como electrodependientes porque hay muchas personas que no saben cómo hacerlo y no se registran. En importante que se registren en EDEN". "La diferencia del pago del servicio es muy amplia, yo pago entre $2.500 y $3.000 por mes. Mientras que un usuario común paga entre $600 y $700. En verano va a ser peor porque mi hijo no controla la temperatura corporal y hay que generar un microclima en la habitación", afirmó. Por último, Cantlon advirtió que "otro tema importante que hay que tener en cuenta y que EDEN no está cumpliendo y que tiene la obligación legal de hacerlo es de entregar un grupo electrógeno a cada usuario registrado como electrodependiente para los casos de corte del servicio".



Cantlon presentó un proyecto para crear el Registro Municipal de Electrodependientes

