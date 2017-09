P U B L I C



Hoy no hablaremos de la capital de Bolivia ni de los hermosos cementerios modernos que nos prometen terno descanso. Hablaremos de Paz.Sabemos que sin ella de nada valen los millones, la fama o el cumplimiento de los sueños. En Tug of Peace o Juego de la Paz, Paul McCartney nos habla de aprender a "tirar y aflojar", a no querer siempre la razón y nos invita a fumar la pipa de la paz. La búsqueda del consenso para lograr un país sin tantas divisiones nos invita a pensar qué es la Paz para cada uno de nosotros. Pintada por Pablo Picasso como una paloma blanca, símbolo del Espíritu Santo, ése derecho que nos asiste desde que nacimos parece no ser tomado en cuenta por los poderosos. Más de la mitad del mundo está en conflicto en donde civiles sufren las consecuencias, en su mayoría mujeres y niños, de las malas decisiones de sus líderes. Basta con ver los reportes anuales de la ONU para tomar conciencia de lo que ocurre alrededor. Las guerras islámicas suman más de noventa mil muertes en lo que va del año. Gaza, Ucrania, Siria, Irak, Sudán del Sur... Centroamérica y el narcotráfico, la nueva modalidad de combate creada por las guerrillas organizadas en plena selva. El flagelo de la guerra, en nuestro imaginario, se limita a las dos grandes Guerras Mundiales y nos cierra los ojos ante las demás realidades circundantes. La pregunta del Panóptico de hoy es ¿ cómo colaboro con la Paz a mi alrededor? Soy un artífice de cambios positivos en mi grupo familiar, colegas y amigos? San Ignacio de Loyola unía la idea de presencia divina con el ejercicio espiritual de la paz. Su frase célebre es "dónde hay paz, ahí está Dios". No se puede lograr algo a gran escala si no lo empezamos por nosotros mismos, de a poco. La primera estación para el camino de la pacificación es lograr la paz interior. Tomemos por ejemplo a un simple huevo. Si se le impone una fuerza desde afuera, termina la vida. Pero si la fuerza viene de adentro y logra romper la cáscara, nace una nueva vida.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

El Panóptico:

La paz interior

Por Fabiana Daversa

