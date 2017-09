P U B L I C



Tras conocerse las observaciones que el Tribunal de Cuentas provincial realizó al manejo de los recursos por parte de la administración local, concejales del Frente para la Victoria solicitaron se haga pública la respuesta oficial, antes de la resolución definitiva del organismo. "El vecino debe tener conocimiento total sobre el manejo de los recursos", aseguraron. Concejales del Frente para la Victoria se refirieron a las observaciones que realizó el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia al Municipio de Campana, las cuales señalarían principalmente la discrecionalidad con la que se administraron recursos por parte del Gobierno local. En este sentido, reunidos el Presidente del bloque, Luis Chesini, junto al cuerpo de concejales justicialistas, expresaron su preocupación por las sanciones que podrían recaer en la administración local, "dada la ausencia de procesos licitatorios y el abuso de la utilización indebida de todo tipo de emergencias para evitar los mecanismos normales de contratación" "Esta gestión debe explicarle a los vecinos sobre la falta de transparencia en la administración de fondos", aseguraron. Chesini explicó : "Desde nuestro bloque nos hacemos eco de este tema que es sensible a los fondos públicos, que pertenecen a toda la Comunidad y que esta gestión administra. Por primera vez en mucho tiempo la Ciudad vuelve a ser observada y cuestionada en cuanto a la trasparencia de los manejos económicos. Por ello, solicitamos al Intendente haga público el descargo que presentarán antes de la resolución definitiva del máximo organismo provincial, encargado de auditar la administración pública". Asimismo, agregó: "Este pedido lo hacemos porque consideramos que los vecinos deben conocer cuáles son las explicaciones que el Municipio dará al Tribunal de Cuentas, y como justificará el manejo de sus funcionarios. Por qué razón, por ejemplo, el Secretario de Economía Miguel Ibarra se declaró incompetente para la realización de la Ordenanza Fiscal e Impositiva, contratando a un estudio jurídico amigo al que le pagó $700.000, siendo este funcionario Contador Público Nacional y contando con una bonificación del 40% de su sueldo por experiencia, pese a la cual, tuvo que contratar afuera este servicio". Los ediles del FpV concluyeron lamentando que "Cambiemos haya realizado toda su campaña política levantando la bandera de la transparencia, presentando incluso una decena de proyectos referidos al acceso a la información pública, pero que ellos mismos se encargaron de cajonear para que no prosperen y hacer lo que quieran con el dinero que no le es propio, porque pertenece a toda la ciudadanía. Por eso el Presidente del cuerpo legislativo, Sergio Roses, debe garantizar que esta información llegue a los vecinos porque él ha sido quien ha hecho de la transparencia una promesa electoral que no vemos que se esté cumpliendo", finalizaron.

