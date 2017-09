Cocinando la flexibilización

Ya es de público conocimiento que se viven momentos duros para las pocas voces opositoras de este País. Se confirma la versión que C5N sería vendido. Que Página/12 está contra las cuerdas y algún que otro restante, ya dio vuelta su línea editorial. ¿Sorpresa? No para nada, ya venimos explicando que el monopolio de la información es fundamental para las clases dominantes. Lo grave es que estando de acuerdo o no con lo que se dice en determinado medio, respaldemos esta regresión en la materia, en fin…

En lo estrictamente político y social es evidente el retroceso hacia los años noventa. Pero, como yo no me quiero pelear con nadie, me sumo a ser servil de "los amos" gobernantes. En esta columna de hoy, no intentaré hablar de política sino de cocina, sepan disculpar. Tengo una receta copiada a los amigos brasileños, que se llama "Flexibilización a la Brasileña": dicho plato gastronómico es el que te quieren embutir postoctu-bre, fijáte: Las mujeres ya no tienen 15 minutos de descanso antes de las horas extra. Las vacaciones de los trabajadores ahora pueden ser divididas en tres tramos, según lo decida la patronal. Se amplió la tercerización y una fábrica o empresa puede hacer que su actividad principal esté tercerizada. Se amplió la posibilidad de acuerdos individuales, entre ellos la posibilidad de extender la jornada laboral hasta las 12 horas y se reduce el intervalo intrajornada. Se crearon nuevos tipos de contratos de trabajo, entre ellos el trabajo intermitente con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual. Las empresas ahora también pueden forzar una negociación de los horarios de almuerzo. Se eliminó la obligación de negociar con los sindicatos los despidos masivos. Se creó una comisión de representantes de los empleados para negociar directamente con la empresa, pasando por arriba a los sindicatos.-Los acuerdos alcanzados entre una empresa y un sindicato están por arriba de las leyes del país.-Se terminó con el pago de las horas de desplazamiento.

En Argentina, ¿podrán? Y de postre: "Reforma Educativa". Creo que ahí les va a costar un poco más. La derecha ortodoxa gobernante desde su ya recurrente ignorancia, no se da cuenta que en Universidades y Escuelas Secundarias hay hormigueros impresionantes de jóvenes que no están dispuestos a esclavizarse tan fácilmente para conformar burgueses vetustos. Pero en fin, en lugar de resolver el tema pretenden patear dichos hormigueros ninguneando, despresti-giando y ofendiendo a los que se manifiestan. Obviamente logrando el efecto contrario y multiplicador, o sea más cantidad de jóvenes, más plantados y organizados. Una gran parte de ciudadanos medios argentinos han aceptado mansamente estas nuevas políticas que se almuerzan nuestros derechos. Pero, parece ser que las "Divisiones inferiores" de este hermoso País están inmunizadas contra las posverdades del Gobierno, sus medios y no compra baratijas.

¿Te gustó la receta? ¿Cómo era esa canción de los 80? Decía algo así como… "No mires, no hables, no pienses, nunca digas no".

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi