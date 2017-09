P U B L I C



"Su arenera es uno de los impedimentos que tenemos los campanenses para disfrutar de un paseo público para todos", destacó. Desde la agrupación "Lealtad Peronista", que encabeza Rubén Vargas, cuestionaron a los candidatos como "Cantlon que solo buscan sacar ventaja, subiéndose a anuncios de otros" y que "busca llegar al Concejo Deliberante para seguir cuidando sus intereses personales". El dirigente peronista, que fue el único que en su momento enfrentó en una interna al ex intendente Jorge Varela, aseguró "no me gusta la política que hace buscando siempre sacar ventaja de lo que hacen otros". "Es muy ventajero y personalista, solo piensa en él. Debería explicarle a los vecinos que quiere ser concejal para seguir cuidando sus intereses en la Costanera", resaltó en referencia a la arenera de la familia del candidato, ubicada a metros del Boat Club. "Sigue lucrando con una arenera que lo único que genera es que los vecinos no puedan disfrutar del paseo costanero, de un espacio público", cuestionó. "Desde nuestra agrupación cuestionamos muchas cosas al gobierno del intendente Abella, pero reconocemos que es una persona que trabaja todos los días junto a los vecinos y sabe escuchar cuando le llevamos una propuesta o un reclamo. Pero está claro que nosotros somos peronistas y vamos a evaluar a quien apoyar en octubre", destacó, pero descartó que sea a Ghione: "Él es el símbolo de la derrota. Ya cumplió su etapa y sigue siendo unos de los factores de división de nuestro partido".

Vargas cuestionó a Cantlon y a Ghione



”Cantlon quiere ser concejal para cuidar sus intereses en la Costanera”, denunció Vargas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: