El asfalto que los vecinos de los barrios Federal y Héroes de Malvinas esperaron durante tantos años por fin está llegando, gracias a las gestiones de un Municipio comprometido con mejorarles su calidad de vida. El jueves, los concejales de la ciudad pudimos aportar nuestro granito de arena en el logro, al votar la convalidación del convenio con Nación y el desembarco de los fondos para pavimentar las calles, esas mismas que, cuando los vecinos de la zona se anotaron en los planes de vivienda, les habían prometido que estarían asfaltadas en pocos meses. Al fin de cuentas, debieron aguardar una enormidad. Por eso me sorprendí durante la última sesión del HCD que algunas bancadas cuestionaran esta iniciativa, más sabiendo que su gobierno la había dejado como una gran deuda pendiente. Recordemos que la contratista Sentra, la empresa que tenía adjudicado parte de ese asfaltado, paralizó los trabajos ni bien el kirchnerismo perdió las elecciones. Que de las necesidades de los vecinos se encargue la próxima gestión, pensaron. Antes, desde luego, cobraron lo que pudieron. Resulta llamativo también constatar que el monto necesario para la obra actual sea similar al presupuestado hace dos años atrás. Es evidente que en ese tiempo los números estaban recontra inflados. Vaya a saber dónde iba a parar el sobrante. He caminado las calles del Federal y Héroes de Malvinas infinidad de veces y sé cuánto deseaban sus habitantes dejar de ser personas olvidadas por la Municipalidad. Tal vez esta gran obra que llegará en pocos días no les solucione todos los problemas, pero sin duda es un gran paso adelante en la misión de este gobierno de igualar las oportunidades y condiciones de vida de toda la población de Campana, se viva en el punto del partido en el que se viva. Hay que tener cuidado con los populistas. Y para eso debemos tener memoria. Me generan mucha preocupación discursos encendidos en el HCD que parecen obviar el pasado y presentar a su enunciador como el representante de una cultura política impoluta. Se trata de concejales con una visión totalmente manipulada de la realidad, que recogen el guante solo cuando les conviene. Se creen que no te das cuenta, que pueden interpelarte desde lo emocional sin que importe lo racional. Se equivocan. Es hora de terminar con esta clase de política y a las acusaciones falsas, difamaciones absurdas y denuncias sin fundamento, responder con obras, obras y más obras. A ellos les molesta la realidad. Y menos pueden soportar verla cambiar. Un fuerte abrazo y un muy feliz día a todos los trabajadores municipales, que con su esfuerzo hacen cada día más grande a esta ciudad. Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para los Vecinos:

La realidad cambia y a ellos les molesta

Por Carlos Cazador

