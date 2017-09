La capital de Tailandia, ubicada en el sudeste asiático, a orillas del golfo de Tailandia; Bangkok, o Krung Thep, como se conoce la ciudad en tailandés, es interminable. Alrededor de 8 millones de habitantes viven en ella. Es sin dudas una de las urbes más dinámicas del mundo, donde siempre hay algo que hacer, no importa a qué hora del día. Es una de esas ciudades que hay que visitar al menos una vez en la vida. Bangkok está repleta de contrastes, con olores penetrantes, caótica y con mucho bullicio, donde se mezcla la tradición con la modernidad, con sus templos, mercaditos, y sus rascacielos, es una ciudad que nunca duerme, que provoca amores y odios a la vez. Sea como sea en Bangkok hay cosas para ver y hacer, como para tenernos entretenidos unos días. Intentaremos contarles sobre los más importantes en estas breves líneas. Gran Palacio y Templo del Buda de Esmeralda: Es un enorme complejo de edificios que sirvió como residencia oficial de los Reyes de Tailandia (antes Siam) entre 1782 y 1925, y que aún hoy se sigue usando para numerosos actos de la realeza. El lugar más importante del palacio es el templo Wat Phra Kaew, en el cual se encuentra el Buda de Esmeralda que, tallado en jade en el siglo XV y con sólo 45 centímetros de altura, es el más valioso y venerado de Tailandia. Es necesario advertir que la entrada al Palacio Real no está permitida con pantalón corto o camisetas sin mangas. Si no llevan ropa adecuada en la puerta se las prestarán de forma gratuita. Por otro lado, deben saber que para acceder a cualquier sala donde esté presente la imagen de Buda es necesario descalzarse Templo del Buda Reclinado: El Wat Pho, cercano al Gran Palacio, es otro de los lugares que deben verse en Bangkok. Es conocido sobre todo por albergar una enorme figura de un Buda Reclinado, que, con sus 46 metros de largo y 15 metros de altura, es la estatua de Buda reclinado más grande de Tailandia. Toda la estatua está recubierta de pan de oro. Una de las fotos más icónicas de Tailandia sin dudas. Templo del Amanecer: El Wat Arun, al otro lado del río, cierra el triángulo de visitas obligadas en Bangkok. Destaca por su empinada y preciosa estupa central, desde la cual tendremos unas buenas vistas de la ciudad. Con 82 metros de altura, su torre (prang) central es la más alta de Bangkok. La arquitectura del templo es de estilo Khmer y se asemeja a los templos de Camboya. A pesar de llamarse Templo del Amanecer, sin dudas el momento ideal del día para verlo es el atardecer. Río Chao Phraya: Más que un río, el Chao Phraya parece una autopista. O, mejor dicho, un cruce de autopistas. Barcos de todos los tamaños navegan por acá y por allá en cualquier dirección y a toda hora. Necesitarán el Chao Phraya como vía de transporte en más de una ocasión, pero si quieren vivirlo intensamente, sugerimos que tomen el "Tourist Boat" o incluso busquen algún barco con restaurante a bordo. Vale la pena. Khao San Road: Es la calle más famosa de Bangkok. Aquí se dan cita mochileros de todo el mundo que se alojan en albergues y hoteles tan baratos como ruidosos (y en ocasiones ruinosos). Khao San Road es puro espectáculo, para lo bueno y para lo malo. Entre el ruido encontraremos de todo: masajes, terrazas donde tomar cerveza, tiendas con ropa barata, puestos de comida tailandesa, shows callejeros, animada vida nocturna, de todo. No es la calle más tranquila y agradable de la ciudad, pero merece la pena dar un paseo y dejarse llevar por su locura. Parque Lumpini: Alejado del centro histórico (en una zona mucho más moderna) se encuentra el Lumpini Park, una versión reducida del Central Park neoyorquino, con su lago y sus enormes edificios rodeándolo. Si les gustan los reptiles, allí podrán ver unos cuantos varanos, algunos de gran tamaño. En las inmediaciones se encuentra el Lumpinee Boxing Stadium, donde muchos turistas asisten a combates de Muay Thai. Baiyoke Tower II: Una de las mejores experiencias en Bangkok es contemplar la ciudad desde lo más alto del Baiyoke Sky Hotel, el edificio más alto de Tailandia y uno de los 50 rascacielos más altos del mundo. En la planta 84 de la Baiyoke Sky Tower II, hay un espectacular observatorio que gira 360º. La entrada incluye una copa. Chinatown: En Yaowarat Road y sus inmediaciones se encuentra Chinatown, el barrio al que llegó la comunidad china a finales del Siglo XVIII tras ser expulsados del área que debía ocupar (y aún ocupa hoy) el Gran Palacio. Los mercadillos, la animada vida diaria y los puestos de comida callejeros son algunos de sus grandes reclamos. En cuanto a visitas, no hay que perderse el Wat Traimit, con su famoso Buda de Oro, y el Templo de Mangkon Kamalawat, construido en estilo clásico chino. Mercadillos, mercados flotantes y centros comerciales: Comprar en Bangkok es una experiencia única en sus diversas modalidades. Uno puede comprar de todo, en cualquier parte y en cualquier momento del día o la noche. Hay varios sitios que no hay que perderse, incluso aunque sólo vayamos en plan observador. El Chatuchak Weekend Market es uno de los mercados al aire libre más famosos y grandes del mundo. El MBK, situado junto a otros importantes centros comerciales en la zona de Siam, es el más popular en cuestión de falsificaciones. En cuanto a los pintorescos mercados flotantes, los preferidos por turistas son los de Damnoen Saduak y Amphawa, pero nosotros recomendamos el desconocido Khlong Lat Mayom, más pequeño quizá, pero más cercano a Bangkok y, sobre todo, prácticamente libre de turistas. Además de comprar y comer, es imprescindible montar una de las barcas y hacer la excursión por los canales. Lic. Guillermo Ceballos



Por Lic. Guillermo Ceballos

